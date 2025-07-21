Jadwal Manchester United di Uji Coba Pramusim 2025-2026: Tantang Klub David de Gea!

JADWAL Manchester United di uji coba pramusim 2025-2026. Salah satunya menantang klub baru kiper legendaris Man United, David de Gea.

Manchester United diagendakan melakoni sejumlah laga uji coba jelang bergulirnya musim 2025-2026. Lewat pertandingan uji coba ini, Man United diharapkan memiliki persiapan yang jauh lebih matang.

1. Uji Coba Pramusim

Setidaknya, ada 5 laga uji coba yang dijadwalkan bakal dilakoni Man United. Pertandingan uji coba pramusim ini sudah berlangsung sejak Sabtu, 19 Juli 2025.

Pada laga itu, Man United dihadapkan dengan klub Inggris, Leeds United. Main di Strawberry Arena, Stockholm, Swedia, Man United dihadapkan duel sengit sehingga gagal menang. Mereka ditahan 0-0.

Selanjutnya, Man United akan hadapi klub lain dari Inggris hingga bahkan Italia. Ada West Ham United, Bournemouth, Everton, hingga Fiorentina.