Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Marcus Rashford Rela Potong Gaji, Transfer dari Manchester United ke Barcelona Segera Terwujud!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 20 Juli 2025 |13:12 WIB
Marcus Rashford Rela Potong Gaji, Transfer dari Manchester United ke Barcelona Segera Terwujud!
Kepindahan Marcus Rashford dari Manchester United ke Barcelona segera terwujud (Foto: Instagram/@marcusrashford)
A
A
A

TRANSFER Marcus Rashford dari Manchester United ke Barcelona segera terwujud. Pengorbanan sang pemain disebut menjadi kunci mulusnya perpindahan ini.

Rashford masuk daftar pemain yang hendak dilepas Man United di bursa transfer musim panas. Iblis Merah awalnya berharap bisa mendapat dana segar dari penjualan sang pemain.

1. Pinjam Semusim

Marcus Rashford mengubah skor laga Manchester United vs Everton menjadi 3-0 (Foto: Premier League)

Sayangnya, gaji Rashford yang bernilai fantastis menjadi penghalang bagi klub peminat. Ditambah lagi, pesepakbola asal Inggris itu hanya menginginkan Barcelona.

Untungnya menurut laporan David Ornstein, Minggu (20/7/2025), Barcelona dan Man United mencapai kesepakatan terkait transfer Rasford. Ia akan dipinjamkan selama setahun dengan opsi permanen pada jendela transfer musim panas 2026.

Walau begitu, Barcelona tetap akan kesulitan untuk mendaftarkan Rashford ke La Liga. Sebab, mereka masih terbelit problem finansial. Belum lagi, Blaugrana juga mesti memasukkan nama Joan Garcia selaku rekrutan anyar.

Masalah tersebut untungnya bisa diselesaikan. Mengutip dari Football Espana, Rashford mau berkorban demi berkostum Barcelona.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/51/3173455/mathew_baker_resmi_dikontrak_melbourne_city_fc-3bIq_large.jpg
Patrick Kluivert Bahagia, Mathew Baker Resmi Dikontrak Melbourne City hingga 2028!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/51/3171831/rizky_ridho_dikabarkan_diincar_terengganu_fc_pssi-0bzT_large.jpg
Pemain Timnas Indonesia Rizky Ridho Gabung Klub Malaysia Terengganu FC?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/51/3169669/calvin_verdonk_berpotensi_gabung_juventus_pada_musim_panas_2026_loscen-Abic_large.jpg
Pemain Timnas Indonesia Calvin Verdonk Gabung Juventus pada Musim Panas 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/45/3168158/marselino_ferdinan-FLna_large.jpg
Breaking News: Marselino Ferdinan Resmi Gabung AS Trencin
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/20/11/1634421/hasil-liga-futsal-profesional-duel-ketat-cosmo-jne-fc-bermain-imbang-lawan-pangsuma-fc-ymh.webp
Hasil Liga Futsal Profesional: Duel Ketat, Cosmo JNE FC Bermain Imbang Lawan Pangsuma FC
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/20/psm_makassar_siap_bangkit_dalam_lanjutan_super_lea.jpg
Usai Tumbang di Kandang, Pemain PSM Minta Maaf dan Janji Bangkit
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement