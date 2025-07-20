Marcus Rashford Rela Potong Gaji, Transfer dari Manchester United ke Barcelona Segera Terwujud!

TRANSFER Marcus Rashford dari Manchester United ke Barcelona segera terwujud. Pengorbanan sang pemain disebut menjadi kunci mulusnya perpindahan ini.

Rashford masuk daftar pemain yang hendak dilepas Man United di bursa transfer musim panas. Iblis Merah awalnya berharap bisa mendapat dana segar dari penjualan sang pemain.

1. Pinjam Semusim

Sayangnya, gaji Rashford yang bernilai fantastis menjadi penghalang bagi klub peminat. Ditambah lagi, pesepakbola asal Inggris itu hanya menginginkan Barcelona.

Untungnya menurut laporan David Ornstein, Minggu (20/7/2025), Barcelona dan Man United mencapai kesepakatan terkait transfer Rasford. Ia akan dipinjamkan selama setahun dengan opsi permanen pada jendela transfer musim panas 2026.

Walau begitu, Barcelona tetap akan kesulitan untuk mendaftarkan Rashford ke La Liga. Sebab, mereka masih terbelit problem finansial. Belum lagi, Blaugrana juga mesti memasukkan nama Joan Garcia selaku rekrutan anyar.

Masalah tersebut untungnya bisa diselesaikan. Mengutip dari Football Espana, Rashford mau berkorban demi berkostum Barcelona.