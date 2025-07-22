Prediksi Line Up Mengerikan Manchester United Setelah Beli Bryan Mbeumo: Auto Juara Liga Inggris?

PREDIKSI line up mengerikan Manchester United setelah membeli Bryan Mbeumo akan diulas Okezone. Manchester United mendatangkan Bryan Mbeumo dari Brentford seharga 75 juta euro atau sekira Rp1,42 triliun.

Winger asal Kamerun itu dikontrak selama lima tahun atau hingga 30 Juni 2025. Kehadiran Bryan Mbeumo otomatis meningkatkan kekuatan Setan Merah di lini depan.

Bryan Mbeumo menggila bersama Brentford musim lalu. (Foto: instagram/@bryan_.m)

Musim lalu, winger- winger Manchester United seperti Alejandro Garnacho kurang menggigit. Sekalinya ada Amad Diallo, pemain asal Pantai Gading ini absen panjang karena cedera.

Lantas, formasi apa yang akan diandalkan pelatih Ruben Amorim seiring kehadiran Bryan Mbeumo? Okezone memprediksi, Ruben Amorim masih mengandalkan formasi yang digunakan semasa menangani Sporting CP, 3-4-2-1.

1. Bryan Mbeumo Diandalkan sebagai Winger Kanan

Dalam pola 3-4-2-1, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Andre Onana. Selanjutnya tiga bek sejajar ditempati Matthijs de Ligt, Lisandro Martinez dan Luke Shaw.

Lanjut di posisi wing back kanan ada Noussair Mazraoui dan Patrick Dorgu di sisi sebelahnya. Untuk dua gelandang sentral, Casemiro dan Bruno Fernandes masih menjadi andalan.