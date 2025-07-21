Marcus Rashford Mendekat ke Barcelona, Paul Pogba: Manchester United Kehilangan Pemain Hebat

PAUL Pogba menyindir Manchester United usai Marcus Rashford selangkah lagi merampungkan transfernya ke Barcelona. Ia yakin bekas klubnya itu akan kehilangan pemain berkualitas.

Man United sudah sepakat melepas Rashford ke Barcelona dengan status pinjaman selama satu musim dengan opsi permanen. Blaugrana juga bersedia membayar 100% gaji sang pemain.

Pun begitu, Rashford harus berkorban dengan menerima pemotongan gaji. Hal itu dilakukan agar Barcelona bisa memenuhi syarat dari La Liga untuk mendaftarkan pemain baru.

1. Di Luar Nalar

Kabar kepindahan Rashford ini sampai ke telinga Pogba. Ia melihat situasi yang dialami sang rekan setim agak di luar nalar. Apalagi, nomor punggung 10 milik pemain asal Inggris itu diberikan ke orang lain.

“Ini adalah situasi yang gila. Namun, saya senang untuk Rashford karena mereka mengambil nomor punggungnya di Manchester,” sentil Pogba, dikutip dari Football Espana, Senin (21/7/2025).

Lebih lanjut, pria asal Prancis itu menilai Barcelona mendapatkan pemain yang fantastis. Sementara, Man United kehilangan permata luar biasa dalam diri Rashford.