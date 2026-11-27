Kisah Elkan Baggott, Bek Timnas Indonesia yang Akhirnya Main Lagi Usai Dicadangkan Hampir 2 Bulan

STOKE-ON-TRENT – Penantian panjang bek Timnas Indonesia, Elkan Baggott, untuk kembali merasakan atmosfer pertandingan bersama Millwall FC akhirnya terbayar lunas. Pemain berpostur 196 cm itu kembali diturunkan saat The Lions bertandang ke markas Stoke City pada pekan ke-17 EFL Championship 2026-2027, Kamis 26 November 2026 dini hari WIB.

Dalam laga yang berakhir dengan kekalahan tipis 1-2 untuk Millwall tersebut, Elkan Baggott masuk dari bangku cadangan pada menit ke-76 menggantikan Alfie Doughty. Saat bek berusia 24 tahun itu menginjakkan kaki di lapangan, kedudukan masih sama kuat 1-1.

Sayangnya, momen comeback pemain kelahiran Bangkok, Thailand itu belum mampu menyelamatkan timnya dari hasil minor. Millwall harus kebobolan gol penentu kemenangan tuan rumah pada menit ke-81 lewat aksi Mark Sykes yang memanfaatkan umpan Jake Cooper.

1. Rapor Permainan

Tampil selama kurang lebih 14 hingga 15 menit di sisa waktu pertandingan, Elkan Baggott menunjukkan distribusi bola yang cukup rapi di lini belakang. Ia mencatatkan 12 umpan akurat dari total 13 percobaan umpan, serta melakukan dua pelanggaran tanpa catatan tembakan maupun tekel sukses.

Elkan Baggott jadi saksi mata Millwall FC dihajar Southampton TimnasXtra

Di sisi lain, kekalahan di kandang Stoke City memperpanjang tren buruk tim asuhan pelatih Alex Neil tersebut. Hasil ini menjadi kekalahan keempat secara beruntun bagi Millwall di ajang Championship musim ini, yang membuat posisi mereka kian terjepit di peringkat ke-18 klasemen sementara dari total 24 peserta.

2. Perjalanan Terjal Usai Juara Bersama Timnas Indonesia

Laga melawan Stoke City menjadi momen emosional bagi Baggott setelah hampir dua bulan lamanya menghilang dari skuad pertandingan Millwall. Sebelumnya, ia terakhir kali merumput di kompetisi kasta kedua Liga Inggris tersebut saat menghadapi West Ham United pada 19 September 2026 selama 21 menit, setelah sebelumnya bermain 35 menit kontra Middlesbrough pada 16 September.