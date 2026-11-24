Mauricio Pochettino Kena Semprot Steven Gerrard Gara-Gara Cadangkan Harry Maguire demi Matthijs de Ligt

LEGENDA sepak bola Inggris, Steven Gerrard, melontarkan kritik tajam terhadap keputusan pelatih Manchester United, Mauricio Pochettino, yang mencadangkan Harry Maguire dalam laga krusial kontra Liverpool. Menurutnya, pilihan taktis dengan lebih memercayai Matthijs de Ligt di jantung pertahanan merupakan langkah yang keliru dan mencerminkan sikap kurang menghargai terhadap bek timnas Inggris tersebut.

"Saya rasa dia keliru. Saya rasa dia keliru dalam menyusun lini belakang. Memasang seseorang sebagai starter dalam laga sebesar itu, itu pertandingan terbesar di negeri ini, semua mata di seluruh dunia tertuju ke sana," ujar Gerrard, dikutip dari Give Me Sport, Selasa (24/11/2026).

Gerrard menilai kondisi kebugaran De Ligt yang baru pulih dari absen panjang seharusnya menjadi pertimbangan utama sebelum meminggirkan Maguire.

"Lupakan para pemain muda yang mungkin belum siap saat ini. Matthijs de Ligt sudah absen selama setahun. Harry Maguire adalah bek terbaik mereka saat ini. Dia seharusnya bermain sejak awal," tambahnya.

1. Tidak Hormati Maguire

Lebih lanjut, mantan kapten Liverpool itu menyayangkan minimnya apresiasi terhadap etos kerja Maguire yang dinilai selalu berjuang maksimal di atas lapangan.

Harry Maguire

"Dia tipe pemain yang menyingsingkan lengan baju dan berjuang habis-habisan. Oke, dia memang tidak sempurna, tetapi tidak memainkannya dan mendahulukan De Ligt, menurut saya itu agak tidak menghormati," tambah Gerrard.

Situasi di lapangan kemudian memaksa Pochettino memasukkan Maguire lebih cepat pada babak pertama menyusul kartu merah yang diterima pemain Manchester United. Masuknya bek berpengalaman itu langsung memberikan dampak signifikan yang dinilai Gerrard sebagai bukti nyata bahwa sang pemain layak turun sejak menit pertama.