Jadwal Liga Inggris 2026-2027 Pekan Ini: Arsenal vs Manchester City, Liverpool Jalani Derby Kontra Everton

Simak jadwal Liga Inggris 2026-2027 pekan ini di mana Arsenal menjamu Manchester City (Foto: Premier League)

JADWAL Liga Inggris 2026-2027 pekan ini sudah diketahui. Sejumlah laga menarik akan tersaji, termasuk Arsenal vs Manchester City dan Derby Merseyside antara Everton menghadapi Liverpool!

Pekan ke-12 Liga Inggris 2026-2027 siap digelar 28-29 November. Rangkaian pertandingan akan dibuka dini hari nanti antara Nottingham Forest vs Chelsea.

1. Debut Mauricio Pochettino di Old Trafford

Tapi, partai yang cukup menyorot perhatian pada Sabtu 28 November 2026 adalah Manchester United vs Brentford. Ini akan jadi debut Mauricio Pochettino di Stadion Old Trafford!

Dua laga pertama di rezim pria asal Argentina itu belum berakhir dengan kemenangan. Maka, publik Old Trafford bakal habis-habisan mendukung Man United agar segera kembali ke jalur kemenangan.

2. Derby Merseyside

Laga seru akan tersaji pada Minggu 29 November 2026. Seperti sudah disinggung, partai panas antara dua tim kota pelabuhan akan bertemu di Stadion Hill Dickinson antara Everton vs Liverpool!

Di mana pun posisi The Toffees di klasemen, pantang bagi mereka untuk kalah dari sang tetangga. Ini juga akan jadi derby pertama buat pelatih anyar Andoni Iraola di kubu Liverpool.