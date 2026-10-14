Prediksi Manchester City vs PSG di Liga Champions 2026-2027: Banjir Gol?

MANCHESTER – Prediksi Manchester City vs Paris Saint-Germain (PSG) di Liga Champions 2026-2027 akan dibahas Okezone. Partai ini menjanjikan banjir gol!

Duel Man City vs PSG itu merupakan matchday 2 Liga Champions 2026-2027. Laga akan dihelat di Stadion Etihad, Manchester, Inggris, Kamis 15 Oktober 2026 pukul 02.00 WIB.

1. Tren Positif

Jelang duel, kedua tim sama-sama memiliki modal positif. Man City berhasil menumpas Liverpool 3-0 di kandang lawan. Sementara, PSG menghempaskan Le Mans FC 3-1 di Stadion Parc des Princess.

Jelang pertemuan itu, pelatih Enzo Maresca memuji PSG yang memenangi Liga Champions dua musim beruntun. Tapi, pihaknya siap memberi luka dan mengirim pulang lawan dengan tangan hampa.

“Pesan untuk besok malam cukup mudah, terutama soal memenangi laga sempurna karena mereka adalah tim terbaik di Eropa saat ini,” kata Maresca, dikutip dari laman resmi UEFA, Rabu (14/10/2026).

“Mereka menjuarai Liga Champions dua musim terakhir, jadi itu menunjukkan betapa bagusnya mereka. Kami perlu menjalani laga yang sempurna dan melakukan yang terbaik,” sambung pria asal Italia itu.

2. Belum Menunjukkan Kelayakan

Sementara itu, pelatih Luis Enrique ingin melanjutkan catatan positif saat menghadapi Man City. PSG disebutnya belum mencapai hasil-hasil yang diinginkan meski sedang dalam tren yang bagus.

“Kami memulai musim dengan brilian, tetapi belum mendapat hasil-hasil yang layak kami dapatkan. Kami akan menjalani laga tandang ini menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa,” puji Enrique.