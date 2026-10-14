Jadwal Liga Champions 2026-2027 Malam Ini: Manchester City vs PSG, AS Roma Tantang Real Madrid

JADWAL Liga Champions 2026-2027 malam ini sudah diketahui. Ada sejumlah laga seru termasuk Manchester City vs Paris Saint-Germain (PSG) dan AS Roma melawan Real Madrid.

Matchday 2 Liga Champions 2026-2027 akan berlanjut malam nanti hingga dini hari WIB. Sembilan pertandingan siap menemani pencinta sepakbola sekalian.

1. Debutan

Rangkaian pertandingan akan dibuka dengan duel LASK Linz vs Liverpool pada Rabu (14/10/2026) pukul 23.45 WIB. The Reds bakal menghadapi tim debutan di Liga Champions.

Liverpool tidak boleh kelewat percaya diri. Sebab, Bayern Munich saja ditahan oleh debutan lain, Viking FK, saat bermain di kandang lawan dengan skor 3-3.

2. Man City vs PSG

Kemudian, ada laga seru antara Man City vs PSG di Stadion Etihad. Duel ini akan digelar pada Kamis 15 Oktober 2026 pukul 02.00 WIB.

Partai satu ini pantang dilewatkan karena menjanjikan banjir gol. Kedua kesebelasan dikenal sama-sama memainkan sepakbola atraktif sehingga jual beli serangan akan terjadi sepanjang 90 menit.