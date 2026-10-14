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Hasil Liga Champions 2026-2027 Semalam: Atletico Madrid vs Manchester United 2-0, Calvin Verdonk Bikin Sejarah!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 14 Oktober 2026 |07:25 WIB
Hasil Liga Champions 2026-2027 Semalam: Atletico Madrid vs Manchester United 2-0, Calvin Verdonk Bikin Sejarah!
Simak hasil-hasil Liga Champions 2026-2027 yang digelar semalam termasuk sejarah yang dibuat Calvin Verdonk (Foto: UEFA)
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HASIL Liga Champions 2026-2027 semalam sudah diketahui. Atletico Madrid menang 2-0 atas Manchester United. Sementara, Calvin Verdonk bikin sejarah di laga Arsenal vs LOSC Lille.

Sembilan pertandingan matchday 2 Liga Champions 2026-2027 rampung digelar Rabu (14/10/2026) pagi WIB. Beberapa partai seru memunculkan hasil-hasil yang di luar dugaan.

1. Atletico Madrid vs Man United

Atletico Madrid vs Manchester United berakhir 2-0 (Foto: UEFA)
Atletico Madrid vs Manchester United berakhir 2-0 (Foto: UEFA)

Tapi, kemenangan Atletico Madrid atas Man United sudah terprediksi. Los Rojiblancos menang berkat gol Pablo Barrios (1’) dan Ademola Lookman (79’).

Ini jadi tiga poin pertama buat Atletico di Liga Champions 2026-2027. Sementara, kekalahan tersebut memperpanjang tren buruk yang dialami Man United.

2. Calvin Verdonk Bikin Sejarah

Sejarah tercipta di laga Arsenal vs LOSC Lille. Verdonk resmi jadi pemain pertama Timnas Indonesia yang mentas di Liga Champions 2026-2027 saat masuk dari bangku cadangan di menit ke-78.

Sayangnya, Verdonk tak bisa berbuat banyak. Lille sudah dalam kondisi tertinggal 0-3 gara-gara gol Jurrien Timber (64’), Eberechi Eze (67’), dan Bukayo Saka (71’).

 

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