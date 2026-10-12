Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kronologi Bus Persib U-18 Diserang di Rest Area Batang

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 12 Oktober 2026 |13:23 WIB
Kronologi Bus Persib U-18 Diserang di Rest Area Batang
Kronologi Bus Persib U-18 Diserang di Rest Area Batang (Ist)
A
A
A

BATANG - Manajemen Persib Bandung bakal menempuh jalur hukum atas penyerangan terhadap bus tim U-18 di Rest Area KM 360 Batang, Jawa Tengah pada Minggu (11/10/2026) malam WIB. Manajemen Persib juga mengimbau suporter untuk tidak melakukan tindakan balasan.

1. Kronologi Bus Persib U-18 Diserang

Berdasarkan keterangan Persib yang diterima Okezone, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 21.30 WIB. Saat kejadian, rombongan Persib U-18 sedang dalam perjalanan menuju Bandung setelah menghadapi Garuda United di Solo, Jawa Tengah, dalam kompetisi Elite Pro Academy (EPA) U-18.

Informasi awal menyebutkan, rombongan Persib berpapasan dengan kelompok suporter rival yang sedang dalam perjalanan pulang setelah mendukung timnya bertanding di Yogyakarta. Bus Persib U-18 kemudian dilaporkan menjadi sasaran penyerangan oleh  oknum yang diduga berasal dari rombongan tersebut.

Namun, identitas pelaku utama dalam insiden itu belum dapat dipastikan. Persib juga melaporkan adanya kerusakan pada bus serta dugaan penjarahan sejumlah koper milik ofisial dan anggota tim.

Dua personel Persib yang berada dalam rombongan tersebut, yakni Media Officer Persib untuk EPA Pandu Persada dan perwakilan Akademi Persib bernama Ridwan, mengalami situasi yang lebih sulit. Keduanya sempat terpisah dari rombongan ketika berusaha kembali ke bus setelah berada di area toilet rest area.

Situasi yang tidak kondusif dan banyaknya orang di lokasi membuat Pandu dan Ridwan tidak dapat segera bergabung dengan rombongan. Bus tim EPA kemudian melanjutkan perjalanan lebih dahulu, sementara keduanya masih tertinggal di lokasi kejadian.

Dalam situasi tersebut, Pandu dilaporkan mengalami kekerasan fisik yang diduga dilakukan sejumlah orang yang terlibat dalam penyerangan. Untuk menghindari ancaman lebih lanjut, dia kemudian berlindung di sebuah tempat tambal ban di kawasan Rest Area KM 360 Batang.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/12/49/3247370/bus-yGW6_large.jpg
Bus Persib U-18 Diserang di Batang, Ofisial Jadi Korban dan Koper Dijarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/05/49/3246109/persib_bandung-lvTk_large.jpg
Luka Menalo Minta 27 Pemain Persib Siap Tempur Hadapi Jadwal Gila pada Oktober 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/02/49/3239740/beckham_putra_dan_marc_klok-16B5_large.jpg
6 Pemain Persib dengan Penampilan Terbanyak di Kompetisi Asia, Marc Klok dan Beckham Putra Rekor Dedi Kusnandar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/02/49/3239702/beckham_putra-3Mk6_large.jpg
Persib Kalahkan Manila Digger. Marc Klok dan Beckham Putra Samai Rekor Dedi Kusnandar
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/10/11/49/1759285/hasil-motogp-mandalika-2026-bezzecchi-juara-marc-marquez-finis-keenam-dne.webp
Hasil MotoGP Mandalika 2026: Bezzecchi Juara, Marc Marquez Finis Keenam
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/08/04/ketua_umum_pssi_erick_thohir.jpg
Timnas Putri Indonesia U-17 Lolos ke Piala Asia 2027 dengan Rekor Sempurna, PSSI Pastikan Dukungan Maksimal
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement