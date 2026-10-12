Shin Tae-yong Lebih Nyaman Latih Timnas Indonesia atau Persija Jakarta?

PELATIH Persija Jakarta Shin Tae-yong menyatakan perbedaan melatih Timnas Indonesia dan klub seperti Persija Jakarta. Menurut Shin Tae-yong, lebih leluasa melatih klub karena kompetisi yang panjang dan sering berinteraksi dengan pemain.

Saat ini, Shin Tae-yong mencatatkan performa positif bersama skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta. Persija Jakarta tercatat sebagai satu-satunya klub yang selalu menang di empat laga awal Super League 2026-2027.

Shin Tae-yong berambisi bawa Persija juara Super League 2026-2027. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

1. Persiapan Mepet di Timnas Indonesia

Shin Tae-yong mengatakan melatih Timnas Indonesia dihadapkan dengan persiapan yang mepet. Hal itu yang tidak dialami Shin Tae-yong saat menangani klub termasuk Persija Jakarta.

"Karakter tim nasional dan klub tentu sedikit berbeda. Karena itu, program latihan yang diterapkan juga berbeda," kata Shin Tae-yong.

"Ketika menangani tim nasional, kami harus menjalani dua pertandingan dalam waktu sembilan hari. Karena itu, fokus utama latihan lebih banyak diarahkan pada pengaturan kondisi fisik pemain agar mereka siap menghadapi pertandingan," tambahnya.