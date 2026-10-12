Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Shin Tae-yong Lebih Nyaman Latih Timnas Indonesia atau Persija Jakarta?

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 12 Oktober 2026 |09:44 WIB
Shin Tae-yong Lebih Nyaman Latih Timnas Indonesia atau Persija Jakarta?
Shin Tae-yong bikin Persija Jakarta menggila di Super League 2026-2027. (Foto: Persija.id)
A
A
A

PELATIH Persija Jakarta Shin Tae-yong menyatakan perbedaan melatih Timnas Indonesia dan klub seperti Persija Jakarta. Menurut Shin Tae-yong, lebih leluasa melatih klub karena kompetisi yang panjang dan sering berinteraksi dengan pemain.

Saat ini, Shin Tae-yong mencatatkan performa positif bersama skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta. Persija Jakarta tercatat sebagai satu-satunya klub yang selalu menang di empat laga awal Super League 2026-2027.

Shin Tae-yong berambisi bawa Persija juara Super League 2026-2027. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
Shin Tae-yong berambisi bawa Persija juara Super League 2026-2027. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

1. Persiapan Mepet di Timnas Indonesia

Shin Tae-yong mengatakan melatih Timnas Indonesia dihadapkan dengan persiapan yang mepet. Hal itu yang tidak dialami Shin Tae-yong saat menangani klub termasuk Persija Jakarta.

"Karakter tim nasional dan klub tentu sedikit berbeda. Karena itu, program latihan yang diterapkan juga berbeda," kata Shin Tae-yong.

"Ketika menangani tim nasional, kami harus menjalani dua pertandingan dalam waktu sembilan hari. Karena itu, fokus utama latihan lebih banyak diarahkan pada pengaturan kondisi fisik pemain agar mereka siap menghadapi pertandingan," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/11/49/3247260/stjepan_loncar_cetak_dua_gol_saat_persija_jakarta_menang_4_0_atas_psim_yogyakarta-qEzc_large.jpg
Stjepan Loncar Bongkar Kunci Sukses Persija Jakarta Menang 4-0 atas PSIM Yogyakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/11/49/3247207/shin_tae_yong_dijagokan_bawa_persija_jakarta_menang_atas_persib_bandung_di_super_league_2026_2027-absk_large.jpg
Shin Tae-yong Bicara soal Juara Setelah Persija Jakarta Hajar PSIM Yogyakarta 4-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/11/49/3247330/pss_sleman_vs_psm_makassar-qxW2_large.jpg
Bantai PSM 3-0, PSS Akhirnya Raih Kemenangan Perdana Musim Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/11/49/3247323/persib_vs_dewa_united-UwHp_large.jpg
Hasil Super League 2026-2027: Persib Bandung vs Dewa United Imbang 2-2
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/10/10/51/1759071/audisi-umum-pb-djarum-2026-sembilan-atlet-raih-beasiswa-bulutangkis-hrv.webp
Audisi Umum PB Djarum 2026, Sembilan Atlet Raih Beasiswa Bulutangkis!
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2025/06/25/pebulu_tangkis_ganda_putra_fajar_alfian_foto_b.jpg
Fajar Alfian Cs Panaskan Mesin di Odense, Persiapan Menuju Denmark Open 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement