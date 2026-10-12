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Stjepan Loncar Bongkar Kunci Sukses Persija Jakarta Menang 4-0 atas PSIM Yogyakarta

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 12 Oktober 2026 |03:05 WIB
Stjepan Loncar Bongkar Kunci Sukses Persija Jakarta Menang 4-0 atas PSIM Yogyakarta
Stjepan Loncar cetak dua gol saat Persija Jakarta menang 4-0 atas PSIM Yogyakarta. (Foto: Media Persija Jakarta)
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GELANDANG Persija Jakarta, Stjepan Loncar, mengatakan kemenangan telak timnya atas PSIM Yogyakarta dengan skor 4-0 karena menjalankan instruksi sang pelatih Shin Tae-yong. Ia mengatakan kemenangan ini merupakan buah kerja keras seluruh elemen tim.

Duel PSIM Yogyakarta vs Persib Bandung tersaji di pekan keempat Super League 2026-2027. Laga tersebut berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Sabtu 10 Oktober 2026 sore WIB.

Alexander Jeremejeff buka keunggulan Persija atas PSIM. (Foto: Media Persija Jakarta)
Alexander Jeremejeff buka keunggulan Persija atas PSIM. (Foto: Media Persija Jakarta)

"Ya, ini merupakan pertandingan yang sangat sulit. Namun, kami menjalankan semua instruksi yang diberikan pelatih," kata Stjepan Loncar dalam konferensi pers pascalaga.

"Kami telah berlatih sangat keras sepanjang pekan untuk meraih kemenangan penting ini," lanjut pemain berpaspor Bosnia-Herzegovina tersebut.

1. Belum Puas

Pemain berposisi gelandang itu mengatakan timnya tidak berpuas diri dengan catatan saat ini. Pasalnya, perjalanan Persija Jakarta untuk mengejar juara masih sangat panjang.

"Kami sangat senang dengan hasilnya dan harus terus melanjutkan perjalanan dengan cara seperti ini," ujarnya.

2. Persija Jakarta Cetak Kemenangan Beruntun

Kemenangan ini membuat Persija Jakarta memenangkan empat laga beruntun Super League 2026-2027. Berturut-turut, skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- menang 1-0 atas Borneo FC, menumbangkan Persib Bandung 2-1, mempermalukan Java United 1-0 serta menghajar PSIM Yogyakarta 4-0.

 

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