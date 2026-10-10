Kata-Kata Berkelas Shin Tae-yong Usai Persija Jakarta Pesta Gol di Markas PSIM Yogyakarta

BANTUL — Persija Jakarta tampil dominan usai melibas PSIM Yogyakarta dengan skor telak 4-0 pada pekan keempat Super League 2026-2027. Pertandingan sengit tersebut berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Sabtu (10/10/2026).

Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, menyambut gembira keberhasilan tim asuhannya mengamankan poin penuh secara maksimal. Ia bahkan tak menyangka skuad Macan Kemayoran mampu memetik kemenangan sebesar itu di kandang lawan.

"Secara hasil, hari ini kami mendapatkan hasil yang baik. Sebenarnya, saya memperkirakan pertandingan ini akan menjadi salah satu laga yang sulit bagi kami," kata Shin Tae-yong usai laga, dikutip Sabtu (10/10/2026).

1. Pujian STY

Juru taktik asal Korea Selatan tersebut menyebut hasil manis ini merupakan buah dari kedisiplinan dan kerja keras seluruh pemain, baik selama masa persiapan maupun sepanjang 90 menit pertandingan.

PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta. (Foto: Instagram/persija)

"Namun, di luar dugaan, para pemain bekerja keras sejak awal pertandingan. Mampu menunjukkan performa yang sangat baik," tambahnya.

"Karena kerja keras tersebut, saya rasa kami berhasil mendapatkan hasil yang positif melawan tim lawan hari ini," imbuh Shin Tae-yong.