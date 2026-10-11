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Shin Tae-yong Ungkap Alasan Persija Jakarta Izinkan Marselino Ferdinan Jalani Pemulihan Cedera di Spanyol

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 11 Oktober 2026 |03:32 WIB
Shin Tae-yong Ungkap Alasan Persija Jakarta Izinkan Marselino Ferdinan Jalani Pemulihan Cedera di Spanyol
Shin Tae-yong mengaku tidak masalah Marselino Ferdinan menjalani pemulihan cedera di Spanyol (Foto: Okezone/Cikal Bintang)
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PELATIH Persija Jakarta, Shin Tae-yong, mengaku tidak masalah Marselino Ferdinan menjalani pemulihan cedera di Spanyol. Ia bahkan melihat hal tersebut bagus untuk sang pemain.

Marselino menjadi salah satu rekrutan baru Persija untuk mengarungi musim 2026-2027. Mantan pemain Persebaya Surabaya itu dikontrak permanen usai berpisah dengan Oxford United.

Marselino Ferdinan resmi gabung Persija Jakarta (Foto: Instagram/@persija)
Marselino Ferdinan resmi gabung Persija Jakarta (Foto: Instagram/@persija)

Walau demikian, Marselino masih belum bisa bergabung dengan skuad Persija. Bahkan, setelah jeda internasional, pemain kelahiran Jakarta itu belum kelihatan batang hidungnya.

1. November 2026

Marselino masih menjalani pemulihan cedera meniskus atau lutut. Menurut Shin, anak asuhnya itu diperkirakan bisa bergabung dengan tim pada November atau Desember 2026.

"Marselino saat ini sedang menjalani rehabilitasi dengan sungguh-sungguh. Mengenai kapan dia akan kembali, saya sendiri belum bisa memastikan tanggal pastinya," ungkap Shin kepada awak media, termasuk Okezone di Persija Training Ground, Depok, Jawa Barat, dikutip Minggu (11/10/2026).

"Jika berjalan lancar, mungkin sekira bulan November atau Desember, antara akhir November hingga awal Desember," sambung pria asal Korea Selatan itu.

Saat ditanya kemungkinan Marselino bergabung pada putaran kedua, Shin mengatakan hal itu tergantung pada pemain. Namun, ia ingin sang pemain bugar terlebih dahulu.

 

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