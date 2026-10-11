Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Persib Bandung vs Dewa United di Super League 2026-2027

JADWAL siaran langsung dan link live streaming Persib Bandung vs Dewa United di lanjutan pekan keempat Super League 2026-2027 sudah dirilis. Persib Bandung akan menjamu Dewa United di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat pada Minggu (11/10/2026) pukul 19.00 WIB.

1. Peluang Dewa United Curi Poin di Markas Persib Bandung

Laga ini menjadi peluang bagi Banten Warriors -julukan Dewa United- mendulang poin atas Persib Bandung. Pasalnya, Dewa United memiliki modal positif setelah menempati puncak klasemen sementara dengan koleksi 10 poin. Tim asuhan Osmar Loss juga memanfaatkan jeda internasional untuk mematangkan persiapan dan mengevaluasi permainan.

Dewa United belum terkalahkan di empat laga awal Super League 2026-2027. (Instagram/@dewaunitedfc)

Situasi berbeda dialami Persib Bandung yang harus menjalani jadwal padat setelah tampil di ASEAN Club Championship (ACC) 2026-2027. Maung Bandung -julukan Persib Bandung- baru saja mengalahkan Port FC dengan skor 3-1 di Thailand sehingga memiliki waktu pemulihan yang terbatas.

Osmar Loss menyambut positif kembalinya kompetisi domestik setelah jeda FIFA Matchday. Pelatih asal Brasil itu menilai waktu persiapan yang tersedia memberikan kesempatan bagi timnya untuk memperbaiki sejumlah aspek permainan.

"Merupakan suatu kehormatan sekali lagi bisa kembali ke pertandingan resmi setelah jeda FIFA Matchday ini. Terima kasih karena kami memiliki waktu yang baik untuk mempersiapkan tim," ungkap Osmar Loss, Okezone mengutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (I.League), Minggu (11/10/2026).

Osmar Loss menjelaskan jeda kompetisi digunakan untuk menyesuaikan strategi dan meningkatkan pola permainan. Evaluasi tersebut dilakukan berdasarkan penampilan Dewa United dalam empat pertandingan awal liga.

"Kami berada di momen di mana waktu ini sangat penting untuk beberapa strategi, untuk menyesuaikan beberapa pola yang ingin kami tingkatkan, sesuai dengan apa yang kami catat dalam empat pertandingan pertama di liga," tutur Osmar Loss.

Osmar Loss juga menaruh respek terhadap Persib Bandung yang telah tiga kali beruntun menjadi juara liga dan baru meraih kemenangan di kompetisi internasional. Namun, ia menilai jadwal pertandingan yang berdekatan dapat menjadi tantangan bagi tuan rumah dalam menentukan pemain yang siap tampil.

"Ya, kami tahu bahwa tim yang menjadi juara tiga kali berturut-turut di liga adalah tim yang perlu kita hormati, dan di pertandingan internasional mereka mendapatkan hasil yang bagus, bermain tandang," ujar Osmar Loss.

"Kami tahu ini adalah kompetisi yang berbeda, mereka bermain dua hari sebelumnya, bisa menjadi tantangan bagi mereka untuk memilih pemain yang tepat dengan kondisi yang segar untuk menghadapi kami saat ini," tambahnya.