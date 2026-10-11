Ikhwan Tanamal Tak Menyangka Main Reguler di Persib Bandung: Alhamdulillah

Ikhwan Ali Tanamal tidak menyangka akan mendapat menit bermain reguler di Persib Bandung (Foto: Instagram/@persib)

IKHWAN Ali Tanamal tidak menyangka akan mendapat menit bermain reguler di Persib Bandung. Tak hanya di kompetisi domestik Super League 2026-2027, ia juga kerap diturunkan di level Asia!

Terbaru, Ikhwan membantu Persib Bandung menang 3-1 atas Port FC di Stadion Thammasat, Pathum Thani, Kamis 8 Oktober 2026. Itu adalah debut Maung Bandung di ASEAN Club Championship 2026-2027.

1. Kebanggaan

Ikhwan Ali Tanamal (Foto: Instagram/@persib)

Ikhwan bahkan turun sebagai starter dan tampil selama 90 menit di sisi kiri Persib. Penampilannya cukup solid meski jadi penyebab gawang timnya kebobolan dari titik putih.

Walau begitu, Ikhwan mengaku bangga dengan kepercayaan yang diberikan pelatih Igor Tolic. Tampil di kompetisi seperti ASEAN Club Championship dan AFC Champions League 2 2026-2027, jadi pengalaman baru yang berharga.

“Ya, suatu kebanggaan dan pengalaman terbaik buat saya karena pertama kali mengikuti ini, di level Asia,” kata Ikhwan, dikutip dari laman resmi i.League, Minggu (11/10/2026).

“Semoga bisa terus membantu tim dalam pertandingan dan semoga bisa meraih hasil yang positif dan bisa Persib bisa berkembang lagi di kancah Asia,” sambung pemain berusia 22 tahun itu.