Shin Tae-yong Sebut Rizki Ridho Dkk Mulai Latihan Juli 2026, Siapkan TC Jangka Panjang

JAKARTA - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, menyatakan timnya akan mulai latihan perdana pada pertengahan Juli 2026. Pasalnya, saat ini masih libur kompetisi.

1. Latihan Mulai Juli

Diketahui Super League 2026-22027 dijadwalkan berlangsung pada awal September 2026. Untuk saat ini setiap kontestan sedang bergerak dalam bursa transfer pemain.

Shin Tae-yong mengatakan sudah menyiapkan jadwal bagi Rizky Ridho dan kolega untuk latihan perdana untuk musim baru. Namun, dia tidak bisa merincikan secara detail.

"Mulai latihan itu pertengahan Juli ya, pertengahan Juli 2026," kata Shin Tae-yong di Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Saat disinggung soal kabar Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija- bakal pemusatan latihan (TC) di luar negeri, Shin Tae-yong enggan merespons. Namun, dia memastikan tim asuhannya akan memaksimalkan waktu persiapan.