Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement

HOME BOLA LIGA INDONESIA

Shin Tae-yong Sebut Rizki Ridho Dkk Mulai Latihan Juli 2026, Siapkan TC Jangka Panjang

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 19 Juni 2026 |13:09 WIB
Shin Tae-yong Sebut Rizki Ridho Dkk Mulai Latihan Juli 2026, Siapkan TC Jangka Panjang
Shin Tae-yong Sebut Rizki Ridho Dkk Mulai Latihan Juli 2026, Siapkan TC Jangka Panjang (Okezone/Andri Bagus)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, menyatakan timnya akan mulai latihan perdana pada pertengahan Juli 2026. Pasalnya, saat ini masih  libur kompetisi.

1. Latihan Mulai Juli

Diketahui Super League 2026-22027 dijadwalkan berlangsung pada awal September 2026. Untuk saat ini setiap kontestan sedang bergerak dalam bursa transfer pemain.

Shin Tae-yong mengatakan sudah menyiapkan jadwal bagi Rizky Ridho dan kolega untuk latihan perdana untuk musim baru. Namun, dia tidak bisa merincikan secara detail.

"Mulai latihan itu pertengahan Juli ya, pertengahan Juli 2026," kata Shin Tae-yong di Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Saat disinggung soal kabar Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija- bakal pemusatan latihan (TC) di luar negeri, Shin Tae-yong enggan merespons. Namun, dia memastikan tim asuhannya akan memaksimalkan waktu persiapan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/49/3223969/turnamen_piala_presiden_akan_jadi_modal_shin_tae_yong_dalam_membangun_kekuatan_persija_jakarta_jelang_musim_baru-lP4O_large.jpeg
Piala Presiden Jadi Modal Shin Tae-yong Bangun Kekuatan Persija Jakarta Jelang Musim Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/49/3223727/berikut_delapan_pelatih_timnas_indonesia_yang_pernah_tangani_persija_jakarta-aFvq_large.jpg
8 Pelatih Timnas Indonesia yang Pernah Tangani Persija Jakarta, Nomor 1 Mantan Pemain di Kedua Tim!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/49/3223421/shin_tae_yong-T6HX_large.jpeg
Termasuk Shin Tae-yong, 8 Pelatih Pernah Mengasuh Persija Jakarta dan Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/49/3223288/berikut_lima_fakta_shin_tae_yong_jadi_pelatih_persija_jakarta-IY3A_large.jpg
5 Fakta Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija Jakarta, Nomor 1 Cetak Sejarah
https://pict.sindonews.com/dyn/850/pena/news/2026/06/19/11/1719181/meksiko-vs-korea-selatan-buntu-di-babak-pertama-hwc.jpg
Meksiko vs Korea Selatan Buntu di Babak Pertama
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/06/18/pelatih_bogor_hornbills_caesar_camara_gak.jpg
Final IBL 2026: Bogor Hornbills Tak Gentar Hadapi Raja Final
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement