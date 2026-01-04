Bournemouth vs Arsenal Berakhir 2-3, Mikel Arteta Sanjung Declan Rice

BOURNEMOUTH – Arsenal sukses mencuri tiga poin krusial dari markas Bournemouth dengan skor 3-2. Pelatih Mikel Arteta langsung menyanjung Declan Rice yang menyumbangkan dua gol di laga itu.

Duel Bournemouth vs Arsenal merupakan matchday 20 Liga Inggris 2025-2026. Laga digelar di Stadion Vitality, Bournemouth, Inggris, Minggu (4/1/2026) dini hari WIB.

Bournemouth vs Arsenal berakhir 2-3 di Liga Inggris 2025-2026 (Foto: Arsenal)

Evanilson membawa tuan rumah memimpin di menit ke-10. Namun, Arsenal membalas lewat gol Gabriel Magalhaes (16’) dan Declan Rice (54’, 71’). Eli Kroupi lantas memperkecil skor (76’).

1. Salah Satu yang Terbaik

Dua gol Rice sangat penting lantaran menghasilkan tiga poin buat Arsenal. Kendati Bournemouth bisa mencetak gol kedua, tapi keunggulan ganda membuat The Gunners bisa sedikit lebih tenang.

Usai laga, Arteta menyanjung setinggi langit penampilan Rice. Menurutnya, gelandang berpaspor Inggris itu adalah salah satu yang terbaik di dunia saat ini.

“Buat saya, ya (salah satu yang terbaik saat ini. Gelandang-gelandang yang kami punya adalah yang terbaik saat ini. Dia masih bisa terus berkembang. Dia adalah pemain penting buat kami,” kata Arteta, dikutip dari laman resmi Arsenal, Minggu (4/1/2026).