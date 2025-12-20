Hasil Dewa United vs Persis Solo di Super League 2025-2026: Banten Warriors Pesta Gol 5-1!

SERANG – Hasil Dewa United vs Persis Solo di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Internasional Banten, Serang, Sabtu (20/12/2025) sore WIB, itu berakhir dengan skor 5-1 untuk Banten Warriors.

Lima gol Dewa United dicetak Alex Martins (15’), bunuh diri Kodai Tanaka (17’), Alexis Messidoro (20’, 86’), dan bunuh diri Zanadin Fariz (83’). Sedangkan, satu-satunya gol tim tamu dicetak Tanaka (45+5’).

Dewa United vs Persis Solo di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@dewaunitedfc)

Jalannya Pertandingan

Dewa United bermain agresif sejak awal pertandingan di paruh pertama. Tuan rumah tampil dominan.

Sementara, Persis Solo kesulitan menemukan pola permainan terbaik. Permainan agresif Dewa United memaksa Muhammad Riyandi memungut bola tiga kali di 20 menit awal babak pertama.

Tiga gol tercipta lewat tendangan Alex Martins (15'), gol bunuh diri Kodai Tanaka (17'), dan Alexis Messidoro (20'). Setelah itu, Laskar Sambernyawa berupaya bangkit dengan meningkatkan intensitas serangan.

Pada pengujung laga babak pertama, Persis Solo mendapatkan penalti setelah Gervane Kastaneer dilanggar Sonny Stevens di kotak terlarang. Kodai Tanaka (45+5' (P)) yang bertugas sebagai eksekutor berhasil mencetak gol.

Akhirnya, tidak ada gol tambahan tercipta hingga wasit meniup peluit panjang tanda laga berakhir. Dewa United berhasil unggul atas Persis Solo 3-1 di babak pertama.

Memasuki babak kedua, Dewa United masih bermain dengan agresivitas yang sama. Banten Warriors tak menurunkan intensitas serangan meski unggul.