Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Dewa United vs Persis Solo di Super League 2025-2026: Banten Warriors Pesta Gol 5-1!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 20 Desember 2025 |17:38 WIB
Hasil Dewa United vs Persis Solo di Super League 2025-2026: <i>Banten Warriors</i> Pesta Gol 5-1!
Dewa United menang telak 5-1 atas Persis Solo di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@dewaunitedfc)
A
A
A

SERANG – Hasil Dewa United vs Persis Solo di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Internasional Banten, Serang, Sabtu (20/12/2025) sore WIB, itu berakhir dengan skor 5-1 untuk Banten Warriors.

Lima gol Dewa United dicetak Alex Martins (15’), bunuh diri Kodai Tanaka (17’), Alexis Messidoro (20’, 86’), dan bunuh diri Zanadin Fariz (83’). Sedangkan, satu-satunya gol tim tamu dicetak Tanaka (45+5’).

Dewa United vs Persis Solo di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@dewaunitedfc)
Dewa United vs Persis Solo di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@dewaunitedfc)

Jalannya Pertandingan

Dewa United bermain agresif sejak awal pertandingan di paruh pertama. Tuan rumah tampil dominan. 

Sementara, Persis Solo kesulitan menemukan pola permainan terbaik. Permainan agresif Dewa United memaksa Muhammad Riyandi memungut bola tiga kali di 20 menit awal babak pertama. 

Tiga gol tercipta lewat tendangan Alex Martins (15'), gol bunuh diri Kodai Tanaka (17'), dan Alexis Messidoro (20'). Setelah itu, Laskar Sambernyawa berupaya bangkit dengan meningkatkan intensitas serangan. 

Pada pengujung laga babak pertama, Persis Solo mendapatkan penalti setelah Gervane Kastaneer dilanggar Sonny Stevens di kotak terlarang. Kodai Tanaka (45+5' (P)) yang bertugas sebagai eksekutor berhasil mencetak gol. 

Akhirnya, tidak ada gol tambahan tercipta hingga wasit meniup peluit panjang tanda laga berakhir. Dewa United berhasil unggul atas Persis Solo 3-1 di babak pertama. 

Memasuki babak kedua, Dewa United masih bermain dengan agresivitas yang sama. Banten Warriors tak menurunkan intensitas serangan meski unggul. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/49/3191011/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak_sadar_bhayangkara_fc_sedang_seret_gol_di_super_league_2025_2026-8Jpu_large.jpg
Jelang Persib Bandung vs Bhayangkara FC: Tim Lawan Seret Gol, Bojan Hodak Pantang Anggap Remeh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/49/3190844/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak_memberi_peringatan_kepada_bobotoh-Vlb0_large.jpg
Bojan Hodak Peringatkan Bobotoh: Jangan Korbankan Persib Bandung demi Kesenangan Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/49/3190858/jordi_amat_sangat_ingin_merasakan_gelar_juara_di_super_league_2025_2026-B2UE_large.jpg
Jordi Amat Ingin Persija Jakarta Lanjutkan Tren Positif di Super League 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/49/3190893/joey_pelupessy_dan_maarten_paes-9iIO_large.jpg
Segini Kisaran Dana Fantastis yang Harus Disiapkan Persib Bandung untuk Datangkan Joey Pelupessy dan Maarten Paes
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/19/11/1657915/bundesliga-matchday-15-akhir-pekan-ini-jadwal-tayang-dan-link-streaming-di-vision-lei.webp
Bundesliga Matchday 15 Akhir Pekan Ini: Jadwal Tayang dan Link Streaming di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/30/ketua_umum_noc_indonesia_raja_sapta_oktohari.jpg
NOC Indonesia Bidik Target Lebih Tinggi usai Merah Putih Banjir Prestasi di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement