HOME BOLA LIGA INDONESIA

Maarten Paes Jadi Pemain Termahal di Super League Musim 2025-2026 jika Gabung Persib Bandung?

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 19 Desember 2025 |14:05 WIB
Maarten Paes Jadi Pemain Termahal di Super League Musim 2025-2026 jika Gabung Persib Bandung?
Maarten Paes kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

PELUANG Maarten Paes jadi pemain termahal di Super League musim 2025-2026 jika gabung Persib Bandung menarik diulas. Akankah rumor itu benar jadi kenyataan?

Nama Maarten Paes memang tengah dikaitkan erat dengan Persib Bandung. Meski begitu, sang kiper andalan Indonesia itu masih terus memperkuat FC Dallas.

Maarten Paes. (Foto: Instagram/maartenpaes)

1. Dilirik Persib Bandung

Jelang dibukanya bursa transfer tengah pekan Super League 2025-2026, Persib dikaitkan dengan sejumlah pemain. Nama-nama pemain andalan di Timnas Indonesia pun turut terseret ke rumor itu.

Salah satunya ada Maarten Paes. Dia tak hanya jadi kiper andalan Timnas Indonesia, tetapi juga FC Dallas. Sejak direkrut pada 2022, dia sudah mentas di 128 laga dalam berbagai kompetisi. Dari penampilannya itu, Paes catatkan clean sheet di 26 laga.

Tak heran, sosok Paes jadi incaran Persib yang tengah berjuang di 2 turnamen musim ini. Persib lolos ke 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 dan juga masih berjuang rebut gelar juara di Super League 2025-2026.

 

