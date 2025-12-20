Jordi Amat Ingin Persija Jakarta Lanjutkan Tren Positif di Super League 2025-2026

Jordi Amat sangat ingin merasakan gelar juara di Super League 2025-2026 (Foto: Persija Jakarta)

DEPOK – Jordi Amat sangat ingin merasakan gelar juara di Super League 2025-2026. Untuk itu, ia berharap tren positif Persija Jakarta berlanjut.

Persija belum terkalahkan dalam enam laga terakhir. Dalam laga terdekat, Macan Kemayoran akan melawan Semen Padang di Stadion H Agus Salim, Padang, pada Senin 22 Desember 2025.

1. Persiapkan Diri

Jordi mengatakan timnya sedang mempersiapan diri untuk laga melawan Semen Padang setelah jeda kompetisi. Ia meyakini Persija akan siap sepenuhnya melawan Kabau Sirah.

"Ya, ini hari-hari yang sangat berat. Kami punya beberapa hari libur, jadi kami berharap comeback kali ini cukup kuat dan kami telah bekerja keras," kata Jordi di Persija Training Ground, Depok, Jawa Barat, dikutip Sabtu (20/12/2025).

"Tapi tim sudah siap, menantikan untuk berkompetisi lagi," tambah pemain berusia 33 tahun tersebut.