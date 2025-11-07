Pelatih Selangor FC Usai Kalah Dramatis 2-3: Kami Dihukum Persib Bandung!

PELATIH interim Selangor FC, Christophe Gamel, komentari kekalahan dramatis timnya atas Persib Bandung dalam laga lanjutan AFC Champions League (ACL) Two 2025-2026. Dia menyebut Selangor FC dihukum Persib Bandung.

Gamel merasakan penyesalan mendalam usai timnya kalah. Sebab, Selangor FC sebenarnya unggul lebih dahulu dengan skor 2-0.

1. Kalah Dramatis

Selangor FC menelan kekalahan tragis dari Persib Bandung 2-3 di laga keempat Grup G AFC Champions League (ACL) Two 2025-2026. Pertandingan itu berlangsung di MBPJ Stadium, Petaling Jaya, Malaysia pada Kamis 6 November 2025.

Dalam laga tersebut, Selangor FC sempat unggul dua gol lewat Chrigor Moraes (3’) dan gol bunuh diri pemain Persib Patricio Matricardi (17’). Namun, Maung Bandung -julukan Persib- mengganas pada babak kedua dengan mencetak tiga gol via Andrew Jung (49’), dan Adam Alis (81’, 90’).

2. Penyebab Kekalahan

Gamel mengatakan, kekalahan tragis ini imbas ketidakdisiplinan para pemain Red Giants -julukan Selangor FC. Selain itu, pelatih asal Prancis tersebut juga menyoroti mentalitas anak asuhnya.

“Kami mengendalikan permainan, tapi kami kecolongan. Inilah yang pernah saya katakan sebelumnya tentang konsistensi, kontinuitas, dan kekuatan mental,” kata Gamel dilansir dari New Straits Times (NST), Jumat (7/11/2025).