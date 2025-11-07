Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Kisah Adam Alis, Pahlawan Persib Bandung saat Kalahkan Selangor FC Ternyata Pernah Batal Jadi Tentara

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 07 November 2025 |15:08 WIB
Kisah Adam Alis, Pahlawan Persib Bandung saat Kalahkan Selangor FC Ternyata Pernah Batal Jadi Tentara
Kisah Adam Alis pernah batal jadi tentara sungguh menarik untuk diulas (Foto: Instagram/@adamalis93)
A
A
A

KISAH Adam Alis pernah batal jadi tentara menarik untuk diulas. Sebab, sosoknya baru saja jadi pahlawan Persib Bandung saat mengalahkan Selangor FC.

Adam baru saja jadi protagonis bagi Persib di AFC Champions League 2 2025-2026. Pasalnya, kesebelasan asal Kota Bandung itu sempat tertinggal 0-2 dari Selangor di babak pertama.

1. Cetak 2 Gol

Adam Alis cetak 2 gol kemenangan 3-2 Persib Bandung atas Selangor FC persibcoid

Dua gol Selangor dicetak oleh Chrigor Moraes (3’) dan bunuh diri Patricio Matricardi (17’). Persib lalu bangkit di babak kedua yang diawali dengan gol Andrew Jung (49’) pada laga yang berlangsung di Stadiom MBPJ, Petaling Jaya, Malaysia, Kamis 6 November 2025 malam WIB, tersebut.

Bojan Hodak lalu memasukkan Adam di menit ke-61 menggantikan Luciano Guaycochea. Di luar dugaan, pemain berusia 31 tahun itu sukses menceploskan dua gol (81’, 90+7’) untuk membawa Persib berbalik menang 3-2!

Puja-puji langsung mengalir ke arah pemain asal Jakarta itu. Di pertemuan sebelumnya, Adam juga mengemas satu gol dalam kemenangan 2-0 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Jawa Barat, 23 Oktober 2025 malam WIB.

2. Nyaris Jadi Tentara!

Tentu saja, kisah hidup Adam langsung jadi sorotan. Ternyata, pemain kelahiran 19 Desember 1993 itu pernah nyaris jadi anggota TNI alias jadi tentara!

Semua terjadi karena vakumnya kompetisi akibat sanksi dari FIFA pada 2015. Ketika itu, Indonesia dijatuhi sanksi lantaran ada intervensi pemerintah terhadap PSSI. Liga domestik pun dibekukan dan terhenti.

Ketidakjelasan nasib serta masa depan memaksa Adam mengikuti seleksi menjadi anggota TNI via jalur khusus. Ia tidak sendirian karena Manahati Lestusen, Wawan Febrianto, Abduh Lestaluhu, dan Teguh Amiruddin, juga menjadi peserta.

 

