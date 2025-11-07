Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Kata-Kata Adam Alis Usai Jadi Pahlawan Kemenangan Comeback Persib Bandung atas Selangor FC

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 07 November 2025 |07:25 WIB
Kata-Kata Adam Alis Usai Jadi Pahlawan Kemenangan <i>Comeback</i> Persib Bandung atas Selangor FC
Adam Alis jadi pahlawan kemenangan Persib Bandung atas Selangor FC dengan skor 3-2 (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

PETALING JAYA – Kata-kata Adam Alis usai jadi pahlawan kemenangan comeback Persib Bandung atas Selangor FC di AFC Champions League 2 2025-2026 sungguh menarik. Sebab, ia menilai hasil positif itu tak lepas dari kerja keras pemain.

Laga Selangor FC vs Persib Bandung itu berlangsung di Stadion MBPJ, Petaling Jaya, Malaysia, Kamis 6 November 2025 malam WIB. Tertinggal 0-2 di babak pertama, Maung Bandung berbalik menang 3-2!

Persib Bandung vs Selangor FC. (Foto: Instagram/persib)

Dua gol Selangor dicetak oleh Chrigor Moraes (3’) dan bunuh diri Patricio Matricardi (17’). Sedangkan, tiga gol Persib disumbangkan Andrew Jung (49’) dan brace Adam Alis (81’, 90+7’).

1. Bangku Cadangan

Di laga tersebut, Adam sejatinya turun dari bangku cadangan. Ia baru masuk lapangan di babak kedua, tepatnya menit ke-65, untuk menggantikan Luciano Guaycochea dalam kondisi Persib tertinggal 1-2.

Namun, Adam menjawab kepercayaan pelatih Bojan Hodak. Ia sukses menjaringkan dua gol yang menentukan kemenangan Persib!

Usai laga, Adam tidak ingin besar kepala. Menurutnya, kemenangan ini adalah hasil kerja keras semua pemain dan juga berkat campur tangan Allah SWT.

 

