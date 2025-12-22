Jadwal Siaran Langsung Semen Padang vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026 Malam Ini: Macan Kemayoran Incar 3 Poin!

PADANG – Persija Jakarta bertandang ke markas Semen Padang dengan kepercayaan diri tinggi berbekal catatan impresif tak terkalahkan dalam enam laga beruntun. Meski diunggulkan secara statistik, skuad Macan Kemayoran tetap mengusung kewaspadaan penuh demi melanjutkan tren positif mereka dalam persaingan papan atas Super League 2025-2026.

Pertemuan Semen Padang vs Persija merupakan laga pekan ke-15 Super League 2025-2026. Pertandingan tersebut akan tersaji di Stadion H. Agus Salim, Padang, Senin (22/12/2025) pukul 19.00 WIB.

Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menegaskan timnya enggan terpaku pada jurang perbedaan poin yang cukup lebar di papan klasemen. Baginya, setiap pertandingan memiliki dinamika tersendiri yang tidak bisa diprediksi hanya melalui angka.

Saat ini, Persija Jakarta bertengger kukuh di posisi ketiga dengan raihan 29 poin. Kondisi ini berbanding terbalik dengan tuan rumah Semen Padang yang masih terpuruk di peringkat ke-17 dengan koleksi 7 poin.

1. Waspadai Motivasi Bangkit Tuan Rumah

"Kami menghormati lawan dan tidak melihat posisi di klasemen. Kami tahu Semen Padang ingin keluar dari zona degradasi dan pasti akan berjuang keras untuk meraih kemenangan besok," kata Mauricio Souza dilansir dari laman Persija, Senin (22/12/2025).

"Di sisi lain, kami juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil terbaik,” tambahnya.

Juru taktik asal Brasil tersebut memastikan anak asuhnya telah menjalani rangkaian persiapan yang sangat matang untuk meladeni perlawanan tim Kabau Sirah. Ia optimistis para pemain mampu menjaga konsistensi permainan selama waktu normal.