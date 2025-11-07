Bojan Hodak Bongkar Kunci Kemenangan Dramatis 3-2 Persib Bandung atas Selangor FC

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, membongkar kunci kemenangan dramatis 3-2 Persib Bandung atas Selangor FC. Ia mengatakan kemenangan ini berkat mentalitas baja Marc Klok dan kawan-kawan.

Persib Bandung menang comeback atas tuan rumah Selangor FC di matchday keempat Grup G AFC Champions League 2 2025-2026. Pertandingan itu berlangsung di MBPJ Stadium, Petaling Jaya, Malaysia pada Kamis 6 November 2025 malam WIB.

1. Persib Bandung Bangkit di Babak Kedua

Maung Bandung -julukan Persib- awalnya sempat tertinggal lewat gol Chrigor Moraes (3') dan gol bunuh diri Patricio Matricardi (17'). Namun, memasuki babak kedua, Persib Bandung bangkit.

Andrew Jung (48') berhasil memperkecil ketertinggalan pada awal paruh kedua. Di pengujung pertandingan, Adam Alis (81' dan 90+7') keluar sebagai pahlawan lewat dua golnya.

Adam Alis cetak 2 gol kemenangan 3-2 Persib Bandung atas Selangor FC. (Foto: persib.co.id)

Bojan Hodak mengakui Persib Bandung kurang menggigit pada babak pertama. Akan tetapi, pelatih asal Kroasia itu senang mentalitas tak mau kalah ditunjukkan Persib Bandung di babak kedua.

"Awal pertandingan berjalan kurang memuaskan. Kami memasuki awal pertandingan dengan start yang kurang agresif," kata Bojan Hodak, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung.

"Di babak kedua, kami langsung berbalik mengambil alih permainan," tegas juru taktik asal Kroasia ini.