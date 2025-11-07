Bojan Hodak Ngamuk di Jeda Babak Pertama hingga Bikin Persib Bandung Menang Comeback 3-2 atas Selangor FC

GELANDANG Persib Bandung, Luciano Guaycochea, membocorkan ruang ganti timnya saat tertinggal 0-2 dari Selangor FC di babak pertama. Ia secara tersirat mengatakan pelatih Persib Bandung Bojan Hodak marah skuad asuhannya tertinggal 0-2 karena kecerobohan sendiri.

Tandang ke markas Selangor FC di Stadion Petaling Jaya pada Kamis 6 November 2025 malam WIB, Persib Bandung membidik kemenangan. Kemenangan 2-0 Persib Bandung atas Selangor FC di pertemuan pertama yang digelar dua minggu lalu menjadi salah satu modalnya.

Namun, laga baru berjalan tiga menit, Persib Bandung sudah tertinggal 0-1. Saat itu umpan silang Alvin Fortes dimanfaatkan Chrigor Moraes. Selanjutnya di menit 17, Selangor FC menggandakan keunggulan setelah bek Persib Bandung Patricio Matricardi membuat gol bunuh diri. Skor 2-0 untuk keunggulan Selangor FC bertahan hingga babak pertama usai.

"Jika Anda tahu Bojan Hodak, pasti Anda bisa bayangkan apa yang ia katakan kepada kami. Ketika kami memulai babak pertama, kami tahu harus bangkit lebih cepat karena kami kebobolan dua gol mudah,” kata Luciano Guaycochea, Okezone mengutip dari Astro Arena, Jumat (7/11/2025).

1. Bangkit di Babak Kedua

Tak mau rentetan kemenangan terhenti, Persib Bandung mencoba bangkit di babak kedua. Hasilnya di menit 48, Maung Bandung mencetak gol yang mempertipis kedudukan via gol Andrew Jung.

Titik balik Persib Bandung tercipta di menit 65. Saat itu Bojan Hodak memasukkan tiga nama sekaligus, yakni Beckham Putra, Robi Darwis dan Adam Alis. Nama yang disebut terakhir menjadi bintang kemenangan 3-2 Persib Bandung lewat gol-gol di menit 81 dan 90+7.