Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Bojan Hodak Ngamuk di Jeda Babak Pertama hingga Bikin Persib Bandung Menang Comeback 3-2 atas Selangor FC

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 07 November 2025 |06:30 WIB
Bojan Hodak Ngamuk di Jeda Babak Pertama hingga Bikin Persib Bandung Menang Comeback 3-2 atas Selangor FC
Strategi Bojan Hodak bikin Persib Bandung menang 3-2 atas Selangor FC. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

GELANDANG Persib Bandung, Luciano Guaycochea, membocorkan ruang ganti timnya saat tertinggal 0-2 dari Selangor FC di babak pertama. Ia secara tersirat mengatakan pelatih Persib Bandung Bojan Hodak marah skuad asuhannya tertinggal 0-2 karena kecerobohan sendiri.

Tandang ke markas Selangor FC di Stadion Petaling Jaya pada Kamis 6 November 2025 malam WIB, Persib Bandung membidik kemenangan. Kemenangan 2-0 Persib Bandung atas Selangor FC di pertemuan pertama yang digelar dua minggu lalu menjadi salah satu modalnya.

Persib Bandung vs Selangor FC. (Foto: Instagram/persib)

Namun, laga baru berjalan tiga menit, Persib Bandung sudah tertinggal 0-1. Saat itu umpan silang Alvin Fortes dimanfaatkan Chrigor Moraes. Selanjutnya di menit 17, Selangor FC menggandakan keunggulan setelah bek Persib Bandung Patricio Matricardi membuat gol bunuh diri. Skor 2-0 untuk keunggulan Selangor FC bertahan hingga babak pertama usai.

"Jika Anda tahu Bojan Hodak, pasti Anda bisa bayangkan apa yang ia katakan kepada kami. Ketika kami memulai babak pertama, kami tahu harus bangkit lebih cepat karena kami kebobolan dua gol mudah,” kata Luciano Guaycochea, Okezone mengutip dari Astro Arena, Jumat (7/11/2025).

1. Bangkit di Babak Kedua

Tak mau rentetan kemenangan terhenti, Persib Bandung mencoba bangkit di babak kedua. Hasilnya di menit 48, Maung Bandung mencetak gol yang mempertipis kedudukan via gol Andrew Jung.

Titik balik Persib Bandung tercipta di menit 65. Saat itu Bojan Hodak memasukkan tiga nama sekaligus, yakni Beckham Putra, Robi Darwis dan Adam Alis. Nama yang disebut terakhir menjadi bintang kemenangan 3-2 Persib Bandung lewat gol-gol di menit 81 dan 90+7.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/49/3183672/momen_adam_alis_hampir_ditiling_polisi_malaysia_adamalis18-G40x_large.jpg
Pemain Persib Bandung Adam Alis Segera Dimintai Keterangan Polisi Malaysia soal Tuduhan Penghinaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/261/3182883/thom_haye-v2qR_large.jpg
Thom Haye Langsung Liburan Usai Bawa Persib Bandung Kalahkan Selangor FC: Bernapas Sejenak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/261/3182912/luciano_guaycochea-SvYJ_large.jpg
Persib Bandung Tampil Gacor, Luciano Guaycochea Ungkap Rahasianya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/261/3181991/team_talk_bojan_hodak_di_jeda_antarbabak_laga_kontra_selangor_fc_sukses_membangkitan_persib_bandung-p2sc_large.jpg
Teja Paku Alam Bocorkan Team Talk Bojan Hodak di Ruang Ganti Persib Bandung saat Tertinggal 0-2 dari Selangor: Jangan Bikin Malu!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/20/51/1646219/332-tim-ramaikan-turnamen-biokul-padel-tourney-2025-mfm.jpg
332 Tim Ramaikan Turnamen Biokul Padel Tourney 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/21/tunggal_putra_indonesia_alwi_farhan.jpg
Hasil Australian Open 2025: Alwi Farhan Tendang Jagoan India, Tembus Perempat Final!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement