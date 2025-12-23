Rahasia Ketangguhan Tandang Cremonese, Emil Audero Ungkap Peran Vital Mentalitas dan Taktik Pelatih

CREMONA – Kiper Cremonese, Emil Audero, membeberkan kunci keberhasilan timnya yang tampil impresif saat bermain jauh dari rumah. Menurut pemain naturalisasi Timnas Indonesia tersebut, performa stabil di markas lawan musim ini merupakan buah dari mentalitas pantang menyerah yang tertanam kuat di dalam skuad I Grigiorossi.

Sepanjang musim ini, Cremonese menunjukkan konsistensi yang cukup menjanjikan dalam sembilan laga tandang yang telah dijalani. Dari rangkaian tersebut, tim asuhan Davide Nicola ini berhasil mengamankan tiga kemenangan, tiga hasil imbang, dan hanya menelan tiga kekalahan, termasuk kemenangan bersejarah 2-1 atas AC Milan di San Siro.

1. Filosofi Ofensif Davide Nicola di Kandang Lawan

Catatan positif tersebut kian lengkap setelah Emil Audero dan kolega sukses menahan imbang Lazio tanpa gol di Stadio Olimpico, Roma, pada Minggu 21 Desember 2025. Disiplinnya lini belakang Cremonese terbukti mampu membuat barisan penyerang tuan rumah frustrasi sepanjang jalannya pertandingan.

Emil mengakui keberanian tim untuk tetap tampil menyerang meski berstatus tim tamu adalah instruksi khusus dari sang pelatih. Davide Nicola selalu menekankan agar para pemain percaya diri dengan kualitas yang mereka miliki tanpa harus merasa tertekan oleh atmosfer stadion lawan.

Emil Audero. (Foto: Instagram/emil_audero)

“Ya, itu juga merupakan identitas pelatih, yang selalu meminta kami untuk memainkan permainan yang ingin kami mainkan karena kami percaya pada kemampuan dan kualitas kami,” kata Emil dikutip dari laman resmi Cremonese, dikutip Selasa (23/12/2025).

“Kami selalu memiliki semangat yang tinggi, dan banyak pertandingan adalah hasil dari hal ini,” sambungnya.