HOME BOLA LIGA ITALIA

Lazio vs Cremonese Berakhir 0-0, Emil Auderi: Hasil yang Adil

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 23 Desember 2025 |06:05 WIB
Lazio vs Cremonese Berakhir 0-0, Emil Auderi: Hasil yang Adil
Kiper Cremonese, Emil Audero. (Foto: Instagram/uscremonese)
A
A
A

ROMA – Penjaga gawang \ Cremonese, Emil Audero, menilai satu poin yang diraih timnya saat bertandang ke markas Lazio pada pekan ke-16 Liga Italia 2025-2026 merupakan hasil yang sangat pantas. Tampil solid di bawah mistar, kiper naturalisasi Timnas Indonesia tersebut memuji daya juang rekan-rekannya yang mampu meladeni permainan terbuka tim tuan rumah hingga laga berakhir tanpa gol.

Cremonese datang dengan ambisi penuh ke Stadio Olimpico, Roma, Italia pada Minggu 21 Desember 2025dini hari WIB. I Grigiorossi –julukan Cremonese– berupaya bangkit dan mengincar poin maksimal guna menebus kekalahan tipis 0-1 dari Torino pada pertandingan pekan sebelumnya.

1. Hadapi Tekanan Tuan Rumah

Namun, Lazio tentu tidak memberikan perlawanan yang mudah di hadapan pendukungnya sendiri. Tim tuan rumah tampil mendominasi sejak awal laga dan menciptakan banyak peluang emas, tetapi barisan pertahanan Cremonese tampil sangat disiplin dalam meredam setiap serangan.

Pertandingan pun berakhir dengan skor kacamata setelah kedua tim gagal mengonversi peluang menjadi gol. Emil Audero menegaskan bahwa hasil imbang ini mencerminkan keseimbangan kekuatan di lapangan, mengingat Cremonese juga beberapa kali sempat mengancam gawang lawan melalui skema serangan balik.

Emil Audero saat bela Cremonese. (Foto: Instagram/emil_audero)
Emil Audero saat bela Cremonese. (Foto: Instagram/emil_audero)

“Saya rasa begitu. Tidak mudah bagi tim promosi baru seperti kami untuk datang dan bermain di Roma. Sebaliknya, kami menguasai lapangan dan bola dengan baik dalam banyak situasi. Saya pikir ini hasil imbang yang adil,” kata Emil dikutip dari laman resmi Cremonese, Selasa (23/12/2025).

“Kami juga mencoba menciptakan sesuatu, meskipun pertandingan sangat menegangkan,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
