LIGA SPANYOL

Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ Mallorca vs Barcelona di Liga Spanyol 2025-2026, Klik di Sini!

Kamis, 14 Agustus 2025 |13:08 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ Mallorca vs Barcelona di Liga Spanyol 2025-2026, Klik di Sini!
Simak dan jadwal dan link live streaming Vision+ untuk laga Mallorca vs Barcelona di Liga Spanyol 2025-2026 (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA – Jadwal LaLiga Spanyol 2025-2026 resmi dimulai bulan Agustus 2025 ini. Salah satu laga pembuka yang paling ditunggu adalah duel Mallorca vs Barcelona. Saksikan pertandingannya secara live streaming melalui VISION+ dengan klik di sini.

Barcelona datang dengan ambisi mengawali musim baru dengan kemenangan meyakinkan demi mempertahankan gelar. Sementara itu, Mallorca yang bermain di hadapan publik sendiri siap memberi perlawanan sengit dan berusaha mencuri poin dari tim lawan.

Skuad Barcelona di Liga Spanyol 2025-2026 (Foto: FC Barcelona)

Laga ini akan menjadi pembuktian strategi pelatih dalam mengawali kompetisi paling bergengsi di Spanyol ini. Siapa yang akan mencatat start sempurna di pekan pertama? Streaming keseruannya, simak jadwalnya di VISION+ :

Tanggal: Minggu, 17 Agustus 2025

Pukul: 00.25 WIB

Channel: beIN Sports VISION+

Dukung tim favoritmu dan nikmati pertandingan bergengsi LaLiga di musim baru ini dengan berlangganan paket beIN Sports di VISION+, mulai dari Rp 36.000,- saja! Berlangganan beIN Sports juga memberikanmu akses ke VISION+ Premium Movies – hiburan lengkap dalam satu aplikasi.

 

