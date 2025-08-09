Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Patrick Kluivert Berpotensi Main di Laga Legenda Barcelona vs Real Madrid, Jordi Cruyff Menyusul?

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 09 Agustus 2025 |12:33 WIB
Patrick Kluivert Berpotensi Main di Laga Legenda Barcelona vs Real Madrid, Jordi Cruyff Menyusul?
Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. (Foto: Instagram/patrickkluivert9)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Patrick Kluivert, hampir dipastikan turun ke lapangan dalam laga bertajuk "Clash of Legends" yang mempertemukan legenda Barcelona dan Real Madrid. Pertandingan yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, itu tepatnya akan berlangsung pada 27 September 2025.

Pertemuan kedua legenda Madrid vs Barcelona itu akan menjadi yang pertama kali diselenggarakan di Asia Tenggara. Menariknya, dalam laga itu pencinta sepakbola Tanah Air berpotensi menyaksikan dua orang penting di Timnas Indonesia ikut bermain, yakni Patrick Kluivert dan Jordi Cruyff.

1. Terkait Peluang Kluivert dan Cruyff Bermain

CEO Senyawa selaku promotor acara, Reza Subekti, mengungkapkan peluang Kluivert untuk bermain sangat besar. Mengingat Kluivert adalah salah satu legenda Barcelona.

Diakui Reza Subekti, nantinya kehadiran Kluivert di lapangan akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para penggemar sepak bola di Indonesia. Apalagi jika Cruyff juga ikut terlibat.

Patrick Kluivert. (Foto: PSSI)
Patrick Kluivert. (Foto: PSSI)

Ya, seelain Kluivert, nama lain yang berkaitan erat dengan sepak bola Indonesia, Jordi Cruyff, juga berpeluang untuk berpartisipasi. Cruyff, yang kini menjabat sebagai penasihat teknis Timnas Indonesia, pernah membela Barcelona.

"Sangat besar (soal potensi Cruyff bermain di laga legenda Barcelona vs Madrid). Jordi Cruyff, saya belum terima permintaan untuk Jordi Cruyff," ungkap Reza Subekti, kepada awak media, termasuk Okezone, dikutip Sabtu (9/8/2025).

 

