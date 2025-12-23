Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sindiran Keras Pelatih Vietnam Kim Sang-sik Sebut Timnas Indonesia Cuma Ketergantungan Pemain Naturalisasi

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 23 Desember 2025 |18:25 WIB
Sindiran Keras Pelatih Vietnam Kim Sang-sik Sebut Timnas Indonesia Cuma Ketergantungan Pemain Naturalisasi
Pelatih Timnas Vietnam Kim Sang-sik menyindir keras Timnas Indonesia soal pemain naturalisasi (Foto: VFF)
A
A
A

SINDIRAN keras pelatih Timnas Vietnam Kim Sang-sik kepada Timnas Indonesia mencuri perhatian. Sebab, ia menyebut Skuad Garuda cuma ketergantungan dengan pemain naturalisasi.

Ocehan Kim itu muncul usai Timnas Vietnam U-22 merebut medali emas di SEA Games 2025. The Golden Star Warriors mengalahkan Timnas Thailand U-22 3-2 pada laga final di Stadion Rajamangala, Bangkok, Kamis 18 Desember 2025 malam WIB.

1. Perkembangan Sepakbola Asia Tenggara

Timnas Indonesia U-22 vs Myanmar U-22. (Foto: PSSI)

Kesuksesan Vietnam itu tak lepas dari program pembinaan pemain muda yang selama ini jadi tulang punggung sepakbola mereka. Sebelum ini, Kim bahkan mengantar pasukannya juara Piala AFF U-23 2025.

Fakta itu membuat Kim mengungkit soal perkembangan sepakbola di Asia Tenggara. Ia bersyukur Federasi Sepakbola Vietnam (VFF) punya program jangka panjang yang menunjang kesuksesan tim nasional.

Kim lalu menyinggung dua negara yang menurutnya ketergantungan pada pemain naturalisasi yakni Indonesia dan Timnas Malaysia! Ia menyarankan agar kedua negara itu tetap memiliki program pembinaan.

“Saya selalu berpikir sepakbola Vietnam perlu memikirkan tujuan yang lebih besar. Banyak tim memperkuat diri dengan pemain naturalisasi, dan kami juga perlu memperkuat skuad dalam banyak hal, termasuk membina dan melatih talenta muda,” kata Kim, dikutip dari VN Express, Selasa (23/12/2025).

 

Halaman:
1 2
      
