Peluang Patrick Kluivert vs Luis Milla di Duel Barcelona vs Real Madrid di SUGBK? Begini Jawaban Promotor

PELUANG duel Patrick Kluivert vs Luis Milla di Clash of Legends Barcelona vs Real Madrid terjawab. Promotor duel para legenda Barcelona vs Real Madrid yang akan digelar di Jakarta itu, yakni Reza Subekti, tak menutup kemungkinan atas peluang tersebut.

Namun, Reza memastikan setiap tim akan mengikutsertakan 18 legenda di pertandingan itu. Tak ayal, duel Barcelona vs Real Madrid yang akan berlangsung di Tanah Air itu dipastikan berjalan menarik.

1. Peluang Patrick Kluivert vs Luis Milla

Diketahui, Patrick Kluivert dan Luis Milla merupakan dua sosok penting bagi Timnas Indonesia. Keduanya pun berpeluang bentrok di laga legenda Barcelona vs Real Madrid yang bertajuk 'Clash of Legends' karena merupakan legenda dari kedua tim raksasa Spanyol tersebut.

Menurut penuturan promotor, setiap tim akan mengikutsertakan 18 legendanya untuk bermain. Beberapa nama sudah terkonfirmasi akan hadir dalam pertandingan Clash of Legends ini.

Di antaranya, ada Carles Puyol (legenda Barcelona), Luis Figo (legenda Real Madrid), Rivaldo (legenda Barcelona), Pepe (legenda Real Madrid), serta Clarence Seedorf (legenda Real Madrid). Dengan demikian, masih ada banyak legenda yang belum diungkap namanya.

Reza pun tak menutup kemungkinan pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, yang juga legenda Barcelona akan ikut bermain. Kemudian, mantan pelatih Timnas Indonesia, Luis Milla, yang juga pernah membela Real Madrid dan Barcelona juga berpeluang hadir.

"Kita akan umumkan ini secara berkala. Sudah pasti ada beberapa, banyak, permintaan dari penggemar kepada kita," kata Reza dalam konferensi pers yang dihadiri iNews Media Group di SUGBK, Jakarta pada Jumat (8/8/2025).

"Kita juga tampung yang komentar 'Luis Milla versus Patrick Kluivert' kita juga coba akomodir itu," tambahnya.