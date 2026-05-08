HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Resmi! Timnas Indonesia Hadapi Mozambik di FIFA Matchday Juni 2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 08 Mei 2026 |15:42 WIB
Timnas Indonesia resmi menghadapi Timnas Mozambik pada FIFA Matchday Juni 2026 (Foto: Instagram/@nathantjoeaon)
JAKARTA – Timnas Indonesia resmi menghadapi Timnas Mozambik pada FIFA Matchday Juni 2026. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Sekretaris Jenderal PSSI (Sekjen PSSI) Yunus Nusi.

Timnas Indonesia sedang bersiap menjelang dua pertandingan di FIFA Matchday Juni 2026. Dua pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada 5 dan 9 Juni 2026.

Timnas Indonesia vs Bulgaria di Final FIFA Series 2026. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Skuad Garuda dipastikan akan berhadapan dengan Timnas Oman di laga pertama. Setelah itu, lawan pasukan John Herdman di pertandingan kedua masih simpang siur.

1. Timnas Mozambik

Namun per hari ini, Jumat (8/5/2026), Yunus akhirnya buka suara. Ia memastikan PSSI akan memfasilitasi Timnas Indonesia untuk bersua dengan Mozambik.

"Ya, Insya Allah pada 5 Juni 2026 akan melawan Oman," kata Yunus kepada awak media, termasuk Okezone di GBK Arena, Jakarta pada Jumat (8/5/2026).

"Kabar baik hasil pertemuan Ketua PSSI waktu itu di Kanada. Saat ini dalam proses surat-menyurat untuk uji coba dengan Mozambik pada 9 Juni 2026," sambungnya.

Yunus mengatakan, saat ini PSSI dan Federasi Sepakbola Mozambik terus menjalin komunikasi demi terwujudnya pertandingan itu. Pria asal Gorontalo tersebut memastikan, hubungan kedua federasi sangat baik.

 

