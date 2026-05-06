Ole Romeny Tiba-Tiba Hapus Oxford United dari Bio Instagram, Sinyal Gabung Persib Bandung?

BINTANG Timnas Indonesia, Ole Romeny, tiba-tiba melakukan aksi tak terduga di jagat maya. Pemain naturalisasi ini diketahui telah menghapus identitas klubnya saat ini, Oxford United, dari kolom bio di akun Instagram pribadinya.

Hilangnya nama Oxford United di profil tersebut seketika memicu spekulasi liar di kalangan Bobotoh yang berharap sang bomber segera merapat ke Kota Kembang.

Spekulasi ini bukannya tanpa alasan. Situasi Ole di klub kasta kedua Liga Inggris tersebut memang sedang tidak menentu. Minimnya menit bermain menjadi faktor utama, Ole tercatat jarang masuk dalam daftar susunan pemain (DSP).

Penampilan terakhirnya terjadi pada akhir April 2026 saat melawan Sheffield Wednesday, di mana ia hanya turun ke lapangan selama 13 menit sebagai pemain pengganti.

1. Harapan Baru?

Rumor kedekatan Ole dengan Persib Bandung sebenarnya sudah berembus kencang sejak akhir tahun 2025 lalu. Namun, kala itu Bobotoh harus menelan pil pahit.

Ole Romeny

Pada Desember 2025, melalui laporan akun Footfocus.id, Ole dikabarkan telah menolak proposal resmi dari manajemen Persib di bawah asuhan Bojan Hodak. Alasan utamanya saat itu adalah ambisi jangka panjang untuk tetap bersaing di level kompetitif tertinggi benua Eropa.

Akan tetapi, kondisi saat ini dinilai telah berubah. Gagalnya Ole menembus skuad utama Oxford United meski terikat kontrak hingga Juni 2028, diprediksi bisa melunakkan pendirian pemain kelahiran Nijmegen tersebut.