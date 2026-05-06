Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Ole Romeny Tiba-Tiba Hapus Oxford United dari Bio Instagram, Sinyal Gabung Persib Bandung?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 06 Mei 2026 |21:30 WIB
Ole Romeny Tiba-Tiba Hapus Oxford United dari Bio Instagram, Sinyal Gabung Persib Bandung?
Pemain Oxford United, Ole Romeny. (Foto: Instagram/oleromeny)
A
A
A

BINTANG Timnas Indonesia, Ole Romeny, tiba-tiba melakukan aksi tak terduga di jagat maya. Pemain naturalisasi ini diketahui telah menghapus identitas klubnya saat ini, Oxford United, dari kolom bio di akun Instagram pribadinya.

Hilangnya nama Oxford United di profil tersebut seketika memicu spekulasi liar di kalangan Bobotoh yang berharap sang bomber segera merapat ke Kota Kembang.

Spekulasi ini bukannya tanpa alasan. Situasi Ole di klub kasta kedua Liga Inggris tersebut memang sedang tidak menentu. Minimnya menit bermain menjadi faktor utama, Ole tercatat jarang masuk dalam daftar susunan pemain (DSP).

Penampilan terakhirnya terjadi pada akhir April 2026 saat melawan Sheffield Wednesday, di mana ia hanya turun ke lapangan selama 13 menit sebagai pemain pengganti.

1. Harapan Baru?

Rumor kedekatan Ole dengan Persib Bandung sebenarnya sudah berembus kencang sejak akhir tahun 2025 lalu. Namun, kala itu Bobotoh harus menelan pil pahit.

Ole Romeny
Ole Romeny

Pada Desember 2025, melalui laporan akun Footfocus.id, Ole dikabarkan telah menolak proposal resmi dari manajemen Persib di bawah asuhan Bojan Hodak. Alasan utamanya saat itu adalah ambisi jangka panjang untuk tetap bersaing di level kompetitif tertinggi benua Eropa.

Akan tetapi, kondisi saat ini dinilai telah berubah. Gagalnya Ole menembus skuad utama Oxford United meski terikat kontrak hingga Juni 2028, diprediksi bisa melunakkan pendirian pemain kelahiran Nijmegen tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/51/3216641/indonesia_mendapat_kesempatan_emas_dengan_menjadi_tuan_rumah_kualifikasi_u_12_junior_soccer_world_challenge_2026-gO28_large.jpeg
Indonesia Ditunjuk Jadi Tuan Rumah Kualifikasi U-12 Junior Soccer World Challenge 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/51/3216375/dean_james-kJRO_large.jpg
Dean James Bahagia, Gugatan NAC Breda soal Kasus Passportgate Ditolak Pengadilan Belanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/03/45/3216165/el_hadji_diouf-IzjW_large.jpg
Kisah Penyesalan Mantan Bintang Liverpool, Kecewa Memilih The Reds ketimbang Gabung Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/03/51/3216112/maarten_paes-vrAJ_large.jpg
Penampilan Maarten Paes di Laga Ajax Amsterdam vs PSV Dikritik, Pandit Belanda: Sangat Aneh Pria Ini Bisa Perkuat De Godenzonen
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/05/05/11/1703499/catat-jadwal-tayang-timnas-di-afc-u17-asian-cup-di-vision-jangan-sampai-terlewat-qay.webp
Catat Jadwal Tayang Timnas di AFC U17 Asian Cup di VISION+, Jangan Sampai Terlewat!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/05/06/gubernur_dki_jakarta_pramono_anung.jpg
Kecewa! Pramono Anung Jelaskan Alasan Persija vs Persib Batal di Jakarta
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement