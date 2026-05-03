HOME BOLA LIGA INGGRIS

Kisah Penyesalan Mantan Bintang Liverpool, Kecewa Memilih The Reds ketimbang Gabung Manchester United

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 03 Mei 2026 |18:30 WIB
El Hadji Diouf saat masih membela Liverpool (kanan kedua). (Foto: Manchester Evening News)
MANTAN bintang Timnas Senegal, El Hadji Diouf, menyesali keputusannya bergabung ke Liverpool pada tahun 2002 karena pilihan itu justru menjadi nisan bagi reputasinya di Inggris. Diouf bahkan secara terbuka mengakui bahwa keputusannya merapat ke Anfield adalah sebuah kesalahan besar yang terus ia sesali, apalagi kala itu ia juga memiliki peluang bergabung ke Manchester United.

Diouf datang ke Liverpool dengan ekspektasi setinggi langit setelah tampil fenomenal di Piala Dunia 2002. Pelatih Gerard Houllier kala itu rela merogoh kocek sebesar 10 juta pounds untuk memboyongnya dari Lens.

Namun, apa yang diharapkan menjadi awal dari sebuah legenda justru berubah menjadi rentetan kontroversi dan kebencian yang mendalam.

1. Gagal di Liverpool

Awal karier Diouf di Liverpool sebenarnya sempat memberikan harapan lewat dwigol pada laga debutnya di Anfield. Namun, itu hanyalah kilatan sesaat.

Selama mengenakan seragam The Reds, Diouf hanya mampu mencatatkan 6 gol dari 80 penampilan, sebuah statistik yang sangat menyedihkan bagi seorang penyerang nomor 9. Bahkan, ia sempat melewati satu musim penuh di Premier League tanpa mencetak satu gol pun ke gawang lawan.

El Hadji Diouf. Sportskeeda

Bukan hanya tumpul di depan gawang, perilaku Diouf di luar teknis juga memicu kemarahan. Momen paling kelam terjadi dalam laga Piala UEFA melawan Celtic tahun 2003, di mana ia tertangkap kamera meludahi pendukung lawan.

Insiden ini berujung pada denda dua minggu gaji dan skorsing. Tak heran jika pada tahun 2018, saat ditanya klub mana yang paling ia sesali, ia menjawab dengan ketus itu adalah Liverpool.

"Saya akan katakan Liverpool. Jika saya bisa mengulang waktu, saya lebih baik bergabung dengan Manchester United,” ungkap Diouf, melansir dari Give Me Sport, Minggu (3/5/2026).

 

