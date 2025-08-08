Daftar Harga Tiket Barcelona vs Real Madrid di SUGBK: Paling Murah Rp500 Ribu!

DAFTAR harga tiket Barcelona vs Real Madrid di SUGBK sudah dirilis. Harga termurah dibanderol Rp500 ribu.

Pertandingan Barcelona vs Real Madrid ini mempertemukan para pemain legenda sehingga duel ini bertajuk 'Clash of Legends'. Sederet pemain bintang dari kedua tim dipastikan bakal ambil bagian, di antaranya ada Carles Puyol dan Luis Figo.

1. Legenda Barcelona dan Real Madrid Akan Tanding di SUGBK

Legenda Barcelona dan Real Madrid akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada 27 September 2025. Laga ini akan menjadi pertama kalinya legenda dari kedua tim tersebut digelar di Indonesia, bahkan Asia Tenggara.

Pada pertandingan ini, ada empat kategori tiket yang akan dijual. Lembaran tiket mulai dijual ke publik pada 12 Agustus 2025 secara daring atau online mulai pukul 16.00 WIB.

"Kami akan menjual tiket mulai tanggal 12 Agustus, hari Selasa, jam 16.00 WIB. Ada empat kategori yakni kelas tiga, kelas dua, kelas satu, dan VIP," kata promotor pertandingan, Reza Subekti, dalam konferensi pers yang dihadiri iNews Media Group di SUGBK, Jakarta pada Jumat (8/8/2025).

2. Tiket Barcelona vs Real Madrid

Tiket pertama Barcelona vs Real Madrid adalah kelas tiga yang dijual Rp550 ribu. Ini jadi tiket termurah untuk duel legenda tersebut.

Kemudian, ada kelas dua yang dibanderol Rp1 juta. Lalu, kelas tiga seharga Rp2 juta. Terakhir, VIP seharga Rp3,5 juta.