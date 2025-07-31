Jelang Pimpin Timnas Indonesia, Patrick Kluivert Main di Laga Real Madrid vs Barcelona di SUGBK?

JELANG memimpin Timnas Indonesia di babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Patrick Kluivert main di laga Real Madrid vs Barcelona di Stadion Utama Gelora Bung Karno? Kemarin, Presiden Direktur Senyawa Reza Subekti memastikan akan digelar laga Real Madrid Legends vs Barcelona Legends di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada 27 September 2025.

Sejumlah pesepakbola legenda dari kedua klub ambil bagian. Dari kubu Real Madrid ada Luis Figo, Pepe Lima dan Clarence Seedorf yang ambil bagian.

SUGBK siap menggelar laga El Clasico Legends. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

Sementara dari kubu Barcelona ada mantan kapten Carles Puyol dan peraih trofi Ballon dOr 1999, Rivaldo. Duel ini dijamin menarik karena mempertemukan deretan pesepakbola top dunia di masanya.

"Kami ingin membawa kembali magic dan gengsi rivalitas abadi langsung ke hadapan masyarakat Indonesia," kata Reza Subekti.

“Ini adalah kesempatan bagi generasi baru untuk menyaksikan para maestro yang mendefinisikan sepakbola, dan bagi penggemar setia untuk bernostalgia bersama pahlawan mereka,” lanjut Reza.

1. Patrick Kluivert Kemungkinan Main

Patrick Kluivert kemungkinan main, mengingat laga digelar di Jakarta. Saat El Clasico Legends digelar di Jakarta, FIFA Matchday Oktober 2025 belum dimulai.

Berdasarkan jadwal, FIFA matchday Oktober 2025 berlangsung pada 6-14 Oktober 2025. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan menghadapi Arab Saudi dan Irak di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 9 dan 12 Oktober 2025.