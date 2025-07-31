Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Patrick Kluivert Bahagia, 3 Pemain Timnas Indonesia Resmi Naik Level: Ada yang Lawan Mohamed Salah!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |09:46 WIB
Patrick Kluivert Bahagia, 3 Pemain Timnas Indonesia Resmi Naik Level: Ada yang Lawan Mohamed Salah!
Patrick Kluivert bahagia karena 3 pemain Timnas Indonesia resmi naik level. (Foto: PSSI)
A
A
A

PATRICK Kluivert dijamin bahagia. Sebab, 3 pemain Timnas Indonesia resmi naik level di masa pramusim 2025-2026. Sebanyak tiga pemain yang dimaksud adalah Kevin Diks (Borussia Monchengladbach, Jerman), Elkan Baggott (Ipswich Town, Inggris) dan Sandy Walsh (Jepang, Yokohama F. Marinos).

Dibilang naik level karena nama-nama di atas mendapatkan sesuatu yang belum pernah didapatkan sebelumnya. Sandy Walsh untuk pertama kalinya dalam hidup mendapat kesempatan menghadapi Liverpool di laga uji coba.

Sandy Walsh bertukar baju dengan Alexis Mac Allister. (Foto: Instagram/@nusantara.ballers)
Sandy Walsh bertukar baju dengan Alexis Mac Allister. (Foto: Instagram/@nusantara.ballers)

Dalam laga uji coba yang digelar di Nissan Stadium, Yokohama, Jepang pada Rabu 30 Juli 2025 sore WIB, Yokohama F Marinos kalah 1-3 dari Liverpool. Sandy Walsh main di awal babak kedua (menit 46) dan merumput selama 45 menit.

Saat berada di lapangan, Sandy Walsh berhadapan dengan bintang-bintang Liverpool seperti Darwin Nunez, Curtis Jones, Wataru Endo, Alexis Mac Allister, Andry Robertson, Mohamed Salah hingga Jeremie Frimpong.

1. Elkan Baggott Naik Level

Elkan Baggott masuk ke dalam skuad Ipswich Town yang musim ini eksis di Liga 2 Inggris. Sebelumnya, Elkan Baggott pernah terdaftar sebagai pemain Ipswich Town di Liga 2 Inggris 2023-2024, namun yang bersangkutan tak pernah mendapat kesempatan tampil.

Sekarang di usia yang semakin matang yakni 23 tahun, permainan Elkan Baggott meningkat. Diprediksi bek bertinggi badan 196 sentimeter ini bakal mendapatkan menit tampil yang lumayan bersama Ipswich Town di musim 2025-2026.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180531/radja_nainggolan-cDvO_large.jpg
Kisah Haru Radja Nainggolan, Akui Menyesal Bela Belgia dan Ingin Perkuat Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180505/roberto_donadoni-Kdno_large.jpg
3 Pelatih Kenamaan Dunia yang Tertarik Tangani Timnas Indonesia, Nomor 1 Roberto Donadoni!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180239/timnas_indonesia-aLmd_large.jpg
Alasan Atep Sarankan Timnas Indonesia Ditangani Pelatih Asal Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180338/zinedine_zidane-xyVa_large.jpg
5 Pelatih Pengangguran Dunia yang Bisa Dilirik untuk Melatih Timnas Indonesia, Nomor 1 Paham Kekuatan Skuad Garuda!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/31/11/1638743/fc-augsburg-vs-borussia-dortmund-dan-bayern-munchen-vs-bayer-leverkusen-live-dan-eksklusif-hanya-di-rcti-ocx.webp
FC Augsburg vs Borussia Dortmund dan Bayern Munchen vs Bayer Leverkusen Live dan Eksklusif hanya di RCTI!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/31/fajar_alfianmuhammad_shohibul_fikri.jpg
Hasil Hylo Open 2025: Fajar/Fikri Disingkirkan Wakil Malaysia di Perempat Final 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement