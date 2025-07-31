Patrick Kluivert Bahagia, 3 Pemain Timnas Indonesia Resmi Naik Level: Ada yang Lawan Mohamed Salah!

Patrick Kluivert bahagia karena 3 pemain Timnas Indonesia resmi naik level. (Foto: PSSI)

PATRICK Kluivert dijamin bahagia. Sebab, 3 pemain Timnas Indonesia resmi naik level di masa pramusim 2025-2026. Sebanyak tiga pemain yang dimaksud adalah Kevin Diks (Borussia Monchengladbach, Jerman), Elkan Baggott (Ipswich Town, Inggris) dan Sandy Walsh (Jepang, Yokohama F. Marinos).

Dibilang naik level karena nama-nama di atas mendapatkan sesuatu yang belum pernah didapatkan sebelumnya. Sandy Walsh untuk pertama kalinya dalam hidup mendapat kesempatan menghadapi Liverpool di laga uji coba.

Sandy Walsh bertukar baju dengan Alexis Mac Allister. (Foto: Instagram/@nusantara.ballers)

Dalam laga uji coba yang digelar di Nissan Stadium, Yokohama, Jepang pada Rabu 30 Juli 2025 sore WIB, Yokohama F Marinos kalah 1-3 dari Liverpool. Sandy Walsh main di awal babak kedua (menit 46) dan merumput selama 45 menit.

Saat berada di lapangan, Sandy Walsh berhadapan dengan bintang-bintang Liverpool seperti Darwin Nunez, Curtis Jones, Wataru Endo, Alexis Mac Allister, Andry Robertson, Mohamed Salah hingga Jeremie Frimpong.

1. Elkan Baggott Naik Level

Elkan Baggott masuk ke dalam skuad Ipswich Town yang musim ini eksis di Liga 2 Inggris. Sebelumnya, Elkan Baggott pernah terdaftar sebagai pemain Ipswich Town di Liga 2 Inggris 2023-2024, namun yang bersangkutan tak pernah mendapat kesempatan tampil.

Sekarang di usia yang semakin matang yakni 23 tahun, permainan Elkan Baggott meningkat. Diprediksi bek bertinggi badan 196 sentimeter ini bakal mendapatkan menit tampil yang lumayan bersama Ipswich Town di musim 2025-2026.