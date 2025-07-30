Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Laga Real Madrid vs Barcelona Resmi Digelar di Jakarta pada 27 September 2025, Luis Figo dan Carles Puyol Ambil Bagian!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 30 Juli 2025 |22:04 WIB
Laga Real Madrid vs Barcelona Resmi Digelar di Jakarta pada 27 September 2025, Luis Figo dan Carles Puyol Ambil Bagian!
Laga Real Madrid Legends vs Barcelona Legends digelar di Jakarta pada 27 September 2025. (Foto: Laman resmi Barcelona)
LAGA Real Madrid vs Barcelona resmi digelar di Jakarta pada 27 September 2025, atau tepatnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Namun, laga El Clasico ini bukan mempertemukan Kylian Mbappe dan Lamine Yamal, melainkan mempertandingkan para legenda dari kedua tim.

Pertandingan yang digagas oleh Senyawa, MPRO Internasional, dan Dewa United ini diberi tajuk Clash of Legends. Berdasarkan sejarah, ini merupakan yang pertama El Clasico versi legenda ini digelar di Indonesia.

SUGBK siap gelar Real Madrid Legends vs Barcelona Legends. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
SUGBK siap gelar Real Madrid Legends vs Barcelona Legends. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

"Kami ingin membawa kembali magic dan gengsi rivalitas abadi langsung ke hadapan masyarakat Indonesia," kata Reza Subekti, Presiden Direktur Senyawa.

“Ini adalah kesempatan bagi generasi baru untuk menyaksikan para maestro yang mendefinisikan sepakbola, dan bagi penggemar setia untuk bernostalgia bersama pahlawan mereka,” lanjut Reza Subekti.

1. Luis Figo dan Pepe Ambil Bagian

Real Madrid Legends akan diperkuat Luis Figo, salah satu pemain terbaik di generasinya,. Luis Figo dikenal sebagai winger dengan visi permainan luar biasa. Pemain asal Portugal ini memenangkan Ballon d'Or tahun 2000, serta meraih dua gelar La Liga dan satu trofi Liga Champions bersama Real Madrid.

Mantan bek Real Madrid, Pepe Lima juga dilibatkan. Sewaktu aktif membela Real Madrid, ia memenangkan tiga gelar La Liga dan trofi Liga Champions. Ada juga gelandang elegan asal Belanda Clarence Seedorf yang dikenal sebagai satu-satunya pemain yang pernah menjuarai Liga Champions bersama tiga klub berbeda. 

 

1 2
      
