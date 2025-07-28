3 Pemain Real Madrid yang Dijual Xabi Alonso pada Bursa Transfer Musim Panas 2025, Nomor 1 Incaran Liverpool!

Xabi Alonso akan melepas 3 pemain Real Madrid pada musim panas 2025. (Foto: Instagram/!@xabialonso)

SETELAH mendatangkan Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Franco Mastantuono dan Alvaro Carreras, manajemen Real Madrid mulai menyusun strategi untuk melepas pemain pada bursa transfer musim panas 2025. Tujuan manajemen Real Madrid melepas pemain untuk menyeimbangkan neraka keuangan mereka.

Mengutip dari Football Espana, Senin (28/7/2025), manajemen Real Madrid bersiap melepas tiga nama sekaligus. Kepergian nama-nama di atas dijamin tidak akan membuat pusing Xabi Alonso, mengingat Real Madrid memiliki kedalaman skuad yang mumpuni. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 3 pemain Real Madrid yang dijual Xabi Alonso pada bursa transfer musim panas 2025:

1. Rodrygo Goes

Rodrygo Goes menjadi buruan Liverpool dan Paris Saint-Germain (PSG) pada bursa transfer musim panas 2025. Jika gagal mendatangkan Alexander Isak dari Newcastle United, Rodrygo Goes bakal menjadi prioritas pelatih Liverpool, Arne Slot.

Satu yang pasti, tanda-tanda tenaga Rodrygo Goes tidak diandalkan Xabi Alonso sudah terlihat. Di Piala Dunia Klub 2025, Rodrygo Goes hanya bermain tiga kali dari enam laga yang dimainkan Real Madrid. Bahkan dari tiga pertandingan itu, Rodrygo hanya bermain 90 menit.

Xabi Alonso juga condong mengandalkan pemain lokal di Real Madrid. Salah satu pemain lokal yang namanya meroket di era kepelatihan Xabi Alonso adalah Gonzalo Garcia.

Berusia 21 tahun, Gonzalo Garcia dipromosikan Xabi Alonso dari Real Madrid Castilla pada musim panas 2025. Hasilnya positif, Gonzalo Garcia mencetak empat gol dari enam laga Piala Dunia Klub 2025 sekaligus finis sebagai top skor turnamen.