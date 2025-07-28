Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

3 Pemain Real Madrid yang Dijual Xabi Alonso pada Bursa Transfer Musim Panas 2025, Nomor 1 Incaran Liverpool!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |16:35 WIB
3 Pemain Real Madrid yang Dijual Xabi Alonso pada Bursa Transfer Musim Panas 2025, Nomor 1 Incaran Liverpool!
Xabi Alonso akan melepas 3 pemain Real Madrid pada musim panas 2025. (Foto: Instagram/!@xabialonso)
A
A
A

SETELAH mendatangkan Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Franco Mastantuono dan Alvaro Carreras, manajemen Real Madrid mulai menyusun strategi untuk melepas pemain pada bursa transfer musim panas 2025. Tujuan manajemen Real Madrid melepas pemain untuk menyeimbangkan neraka keuangan mereka.

Mengutip dari Football Espana, Senin (28/7/2025), manajemen Real Madrid bersiap melepas tiga nama sekaligus. Kepergian nama-nama di atas dijamin tidak akan membuat pusing Xabi Alonso, mengingat Real Madrid memiliki kedalaman skuad yang mumpuni. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 3 pemain Real Madrid yang dijual Xabi Alonso pada bursa transfer musim panas 2025:

1. Rodrygo Goes

Rodrygo Goes sindir Kylian Mbappe di WA Channel @rodrygogoes.jpg

Rodrygo Goes menjadi buruan Liverpool dan Paris Saint-Germain (PSG) pada bursa transfer musim panas 2025. Jika gagal mendatangkan Alexander Isak dari Newcastle United, Rodrygo Goes bakal menjadi prioritas pelatih Liverpool, Arne Slot.

Satu yang pasti, tanda-tanda tenaga Rodrygo Goes tidak diandalkan Xabi Alonso sudah terlihat. Di Piala Dunia Klub 2025, Rodrygo Goes hanya bermain tiga kali dari enam laga yang dimainkan Real Madrid. Bahkan dari tiga pertandingan itu, Rodrygo hanya bermain 90 menit.

Xabi Alonso juga condong mengandalkan pemain lokal di Real Madrid. Salah satu pemain lokal yang namanya meroket di era kepelatihan Xabi Alonso adalah Gonzalo Garcia.

Berusia 21 tahun, Gonzalo Garcia dipromosikan Xabi Alonso dari Real Madrid Castilla pada musim panas 2025. Hasilnya positif, Gonzalo Garcia mencetak empat gol dari enam laga Piala Dunia Klub 2025 sekaligus finis sebagai top skor turnamen.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/49/3179870/ole_romeny_disebut_akan_gabung_persib_bandung-fNlD_large.jpg
Suporter Optimistis Ole Romeny Gabung Persib Bandung: Michael Essien Saja Pernah Didatangkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/261/3179833/ole_romeny_disebut_akan_gabung_persib_bandung-zhyt_large.jpg
Ole Romeny Disebut Gabung Persib Bandung jika Lolos Fase Gugur AFC Champions League 2 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/51/3173455/mathew_baker_resmi_dikontrak_melbourne_city_fc-3bIq_large.jpg
Patrick Kluivert Bahagia, Mathew Baker Resmi Dikontrak Melbourne City hingga 2028!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/51/3171831/rizky_ridho_dikabarkan_diincar_terengganu_fc_pssi-0bzT_large.jpg
Pemain Timnas Indonesia Rizky Ridho Gabung Klub Malaysia Terengganu FC?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/29/11/1638089/afc-challenge-league-saksikan-pertandingan-dewa-united-vs-tainan-city-live-dan-ekslusif-hanya-di-rcti-glc.webp
AFC Challenge League: Saksikan Pertandingan DEWA United vs Tainan City LIVE dan Ekslusif Hanya di RCTI
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/29/eduardo_camavinga.jpg
6 Posisi yang Sudah Dimainkan Eduardo Camavinga di Real Madrid
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement