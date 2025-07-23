Geger! Kylian Mbappe Bakal Pakai Nomor Baru di Real Madrid

Kylian Mbappe akan memakai nomor baru di Real Madrid (Foto: Instagram/@k.mbappe)

KYLIAN Mbappe disebut-sebut bakal memakai nomor baru di Real Madrid. Sebab, pemilik sebelumnya sudah hengkang ke klub lain.

Mbappe datang ke Madrid pada musim panas 2024. Ketika itu, ia diberi kostum dengan nomor punggung 9, mirip seperti sang idola Cristiano Ronaldo saat datang pada 2009.

1. Warisan

Namun, dikutip dari Goal International, Rabu (23/7/2025), Mbappe bakal memakai nomor punggung baru musim depan. Pria berpaspor Prancis itu akan mewarisi nomor 10 peninggalan Luka Modric.

Pesepakbola berpaspor Kroasia itu resmi berpisah dengan Madrid pada musim panas 2025. Modric lalu menerima pinangan AC Milan dan melanjutkan kariernya di Italia.

Alhasil, nomor punggung 10 kosong. Mbappe akan memakai angka keramat itu mulai musim depan.

Nomor 10 tidak asing dengan sang pemain. Mbappe menggunakan nomor tersebut saat berkostum AS Monaco dan bareng Timnas Prancis.