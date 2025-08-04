Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Daegu FC vs Barcelona di Laga Uji Coba: Marcus Rashford Cetak Gol, Blaugrana Menang Telak 5-0!

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |20:28 WIB
Hasil Daegu FC vs Barcelona di Laga Uji Coba: Marcus Rashford Cetak Gol, Blaugrana Menang Telak 5-0!
Marcus Rashford kala membela Barcelona. (Foto: Instagram/@marcusrashford)
A
A
A

HASIL Daegu FC vs Barcelona di laga uji coba sudah diketahui. Blaugrana -julukan Barcelona- menang telak 5-0.

Duel Daegu FC vs Barcelona berlangsung di Stadion Daegu Bank Park, Daegu, Korea Selatan, Senin (4/8/2025) malam WIB. Pemain anyar Barcelona, Marcus Rashford, tampil gacor hingga bisa mencetak 1 gol pada menit ke-65.

Daegu FC vs Barcelona

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Barcelona membuka laga dengan apik. Mereka bisa langsung intens tebar serangan di awal pertandingan.

Usaha Barcelona pun berbuah manis. Mereka bisa buka keunggulan lebih dahulu lewat aksi Gavi pada menit ke-21. Gol berawal dari umpan silang Lamine Yamal, bola kemudian disambut Gavi yang kemudian melepaskan tendangan keras ke gawang Daegu FC. Barcelona unggul 1-0.

Barcelona kian menggila setelah itu. Selang 6 menit kemudian, Barcelona menggandakan keunggulan lewat aksi Robert Lewandowski usai berhasil memanfaatkan kesalahan di lini belakang Daegu FC.

Belum puas, jelang akhir laga babak pertama, Barcelona kembali jebol gawang Daegu FC. Kembali Gavi yang catatkan namanya di papan skor pada menit ke-45+2. Barcelona menutup laga babak pertama dengan keunggulan 3-0.

 

1 2
      
