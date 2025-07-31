Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Hasil FC Seoul vs Barcelona di Laga Uji Coba Pramusim 2025: Ferran Torres Bersinar, Blaugrana Menang 7-3

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |20:13 WIB
Hasil FC Seoul vs Barcelona di Laga Uji Coba Pramusim 2025: Ferran Torres Bersinar, Blaugrana Menang 7-3
Suasana laga FC Seoul vs Barcelona. (Foto: Instagram/fcbarcelona)
SEOUL Barcelona memetik kemenangan atas klub Korea Selatan, FC Seoul di laga uji coba pramusim 2025, pada Kamis (31/7/2025) malam WIB. Bermain di Stadion Seoul World Cup, Seoul, Korea Selatan, tim berjuluk Blaugrana itu tepatnya menang dengan skor 7-3.

Lamine Yamal (14’, 45+3’) dan Ferran Torres (74’, 88’) tampil gahar hingga sukses mencetak dua gol. Sementara sisanya dicetak oleh Robert Lewandowski (8’), Andreas Christensen (55’), dan Gavi (76’).

FC Seoul vs Barcelona. (Foto: Instagram/fcbarcelona)
FC Seoul vs Barcelona. (Foto: Instagram/fcbarcelona)

Sedangkan tim tuan rumah hanya mampu membalas dengan tiga gol. Ketiga gol balasan itu dicetak oleh Cho Youn-wook (26’), Yazan Al Arab (45+1’), dan Jung Han-nim (85’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Barcelona langsung tancap gas di awal pertandingan. Terbukti laga baru berjalan 15 menit, Barcelona sudah unggul 2-0 berkat gol Lewandowski di menit 8 dan Yamal pada menit 14.

Menariknya, FC Seoul sempat membuat kedudukan menjadi 2-2 di menit 45. Namun, di masa-masa injury time, Barcelona kembali unggul berkat gol Lamine Yamal.

Babak Kedua

Dengan keunggulan tipis 3-2, Barcelona kembali tancap gas. Gol demi demi gol pun tercipta sampa-sampai Barcelona unggul 6-2.

Pada akhir laga, kedua tim sama-sama menambah satu gol. Alhasil, pertandingan berakhir 7-3 untuk kemenangan Barcelona.

 

