SEOUL – Barcelona memetik kemenangan atas klub Korea Selatan, FC Seoul di laga uji coba pramusim 2025, pada Kamis (31/7/2025) malam WIB. Bermain di Stadion Seoul World Cup, Seoul, Korea Selatan, tim berjuluk Blaugrana itu tepatnya menang dengan skor 7-3.
Lamine Yamal (14’, 45+3’) dan Ferran Torres (74’, 88’) tampil gahar hingga sukses mencetak dua gol. Sementara sisanya dicetak oleh Robert Lewandowski (8’), Andreas Christensen (55’), dan Gavi (76’).
Sedangkan tim tuan rumah hanya mampu membalas dengan tiga gol. Ketiga gol balasan itu dicetak oleh Cho Youn-wook (26’), Yazan Al Arab (45+1’), dan Jung Han-nim (85’).
Barcelona langsung tancap gas di awal pertandingan. Terbukti laga baru berjalan 15 menit, Barcelona sudah unggul 2-0 berkat gol Lewandowski di menit 8 dan Yamal pada menit 14.
Menariknya, FC Seoul sempat membuat kedudukan menjadi 2-2 di menit 45. Namun, di masa-masa injury time, Barcelona kembali unggul berkat gol Lamine Yamal.
Dengan keunggulan tipis 3-2, Barcelona kembali tancap gas. Gol demi demi gol pun tercipta sampa-sampai Barcelona unggul 6-2.
Pada akhir laga, kedua tim sama-sama menambah satu gol. Alhasil, pertandingan berakhir 7-3 untuk kemenangan Barcelona.