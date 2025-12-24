PSSI Kontrak Permanen Yudai Yamamoto, Jadi Wasit Asing Full-Time Pertama di Super League

JAKARTA – Gebrakan baru dilakukan PSSI dan I.League demi mendongkrak standar kepemimpinan di lapangan hijau dengan meresmikan Yudai Yamamoto sebagai wasit profesional penuh waktu (full-time) pertama di Super League. Wasit asal Jepang ini didatangkan secara khusus untuk menetap dan memimpin kompetisi tertinggi di Indonesia guna memberikan jaminan kualitas serta objektivitas perangkat pertandingan.

Ketua Komisi Wasit PSSI, Yoshimi Ogawa, mengatakan Yamamoto akan menjadi wasit asing pertama yang mendapatkan kontrak tetap tersebut. Ogawa berharap, kehadiran Yamamoto bisa meningkatkan kualitas kompetisi dan menjadi panutan bagi wasit lainnya.

“Kami merasa sangat terhormat untuk mengumumkan kepada Anda semua bahwa Bapak Yudai Yamamoto telah dipastikan akan menjadi wasit profesional penuh waktu (full-time referee) di Indonesia sebagai wasit utama. Beliau adalah wasit pertama dari luar negeri,” kata Ogawa kepada awak media, termasuk Okezone di Jakarta, dikutip Rabu (24/12/2025).

“Dengan adanya Bapak Yudai Yamamoto di sini sekarang, beliau bisa menunjukkan bagaimana performanya. Tidak hanya soal pengambilan keputusan. Terutama kemampuan manajemen pertandingan-nya sangat luar biasa,” tambahnya.

1. Misi Pengembangan Kualitas Wasit Lokal

“Saya yakin beliau bisa menjadi panutan. Dengan demikian wasit-wasit Indonesia kita bisa melihat secara langsung bagaimana cara beliau memimpin pertandingan. Itulah sebabnya saya percaya, wasit-wasit kita bisa semakin berkembang,” sambung Ogawa.

Yudai Yamamoto resmi jadi wasit tetap di Super League. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

Ogawa menjelaskan bahwa status tetap akan membuat Yamamoto berkiprah lebih lama di Super League. Dia akan melepas status wasit profesional di Jepang, dan memulai kiprahnya di Super League pada Januari 2026 mendatang.

“Jadi ini kontrak satu tahun lima bulan mulai dari 1 Januari,” ujar Ogawa.