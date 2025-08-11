Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Tampil Impresif di Laga Barcelona vs Como 1907, Joan Garcia Belum Tentu Masuk Skuad Blaugrana!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 11 Agustus 2025 |14:35 WIB
Tampil Impresif di Laga Barcelona vs Como 1907, Joan Garcia Belum Tentu Masuk Skuad <i>Blaugrana</i>!
Joan Garcia tampil impresif di laga Barcelona vs Como 1907 (Foto: Barcelona)
A
A
A

JOAN Garcia tampil impresif saat dipercaya mengawal gawang Barcelona selama 90 menit dalam laga uji coba kontra Como 1907. Ironisnya, sang rekrutan anyar belum tentu masuk skuad di Liga Spanyol 2025-2026!

Duel Barcelona vs Como 1907 itu digelar dalam rangka Joan Gamper Trophy 2025 di Estadi Johan Cruyff, Barcelona, Senin (11/8/2025) dini hari WIB. Blaugrana menang telak 5-0 dalam pertandingan tersebut.

1. Penyelamatan

Skuad Barcelona di Liga Spanyol 2025-2026 (Foto: FC Barcelona)

Garcia diturunkan oleh pelatih Hansi Flick untuk mengawal gawang Barcelona. Ia tercatat melakukan tiga penyelamatan dalam 90 menit guna membantu tuan rumah menang.

Aksi itu membuat mahar 25 juta Euro (setara Rp484 miliar) untuk memboyong Garcia dari Espanyol terasa murah. Mereka seperti sudah menemukan personel yang tepat di bawah mistar gawang.

Namun, penampilan Joan Garcia di laga itu membuat Barcelona dalam situasi rumit. Mereka belum bisa mendaftarkan sang pemain anyar ke La Liga karena terganjal regulasi.

Mengutip dari Goal International, Barcelona belum bisa berada di bawah aturan pengeluaran 1:1. La Liga menganggap keuangan klub raksasa Catalunya itu belum seimbang antara pengeluaran dan pemasukan!

Salah satu faktornya adalah gaji selangit dari beberapa personel, termasuk kiper utama Marc-Andre ter Stegen. Sebagian gaji portero asal Jerman itu bisa tidak dimasukkan ke dalam pos pengeluaran Barcelona jika dinyatakan perlu absen lebih lama akibat cedera.

 

Halaman:
1 2
      
