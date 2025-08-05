Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Beckham Putra yang Tuai Pujian dari Pelatih Western Sydney Wanderers FC

Miftahul Ghani , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |22:28 WIB
Kisah Beckham Putra yang Tuai Pujian dari Pelatih Western Sydney Wanderers FC
Beckham Putra kala membela Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

KISAH menarik datang dari Beckham Putra. Dia dipuji pelatih Western Sydney Wanderers FC, Alen Stajcic.

Momen itu terjadi usai Beckham Putra memperkuat klubnya, Persib Bandung, melawan Western Sydney Wanderers FC. Pertemuan kedua tim tersaji pada 2 Agustus 2025.

beckham putra foto persib bandung

1. Reaksi Beckham Putra

Beckham mengaku semakin termotivasi usai dipuji pelatih Western Sydney Wanderers FC. Dia bertekad meningkatkan kembali kualitas bermainnya.

Beckham mengatakan selama ini selalu berusaha untuk tampil baik di setiap pertandingannya. Hal itu dilakukannya kala tampil dalam laga persahabatan maupun pertandingan resmi.

“Dari tahun ke tahun, Beckham selalu bilang ingin memberikan yang terbaik setiap ada kesempatan yang dikasih oleh coach,” ujar Beckham di Stadion Persib (Sidolig) Bandung, Selasa, 5 Agustus 2025.

“Beckham mencoba untuk memberikan kemampuan terbaik karena Beckham ingin tingkatkan kemampuan Beckham,” sambungnya.

2. Jadi Motivasi

Pemain bernomor punggung 7 di Persib ini memastikan pujian itu membuat motivasinya berlipat untuk terus meningkatkan kemampuannya. Apalagi, Beckham sudah mendapatkan kepercayaan untuk bermain bersama Timnas Indonesia.

“Sekarang Beckham jadi pemain tim nasional, pasti bakal makin banyak yang disorot ke Beckham. Tapi yang terpenting Beckham setiap latihan, setiap pertandingan, Beckham selalu kasih maksimal untuk tim dan bisa membantu tim ke lebih baik,” tegasnya.

 

Halaman:
1 2
      
