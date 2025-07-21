Robi Darwis dan Kakang Rudianto Moncer Bersama Timnas Indonesia U-23, Begini Reaksi Beckham Putra

DUA pemain Persib Bandung tampil moncer bersama Timnas Indonesia U-23. Mereka adalah Robi Darwis dan Kakang Rudianto.

Mendapati hal ini, bintang Persib, Beckham Putra, pun berkomentar. Menurutnya, Kakang Rudianto dan Robi Darwis bermain dengan sangat baik di Piala AFF U-23 2025, baik itu ketika melawan Brunei Darussalam maupun saat menghadapi Filipina.

“Tapi saat lawan Brunei mungkin karena beda kualitas, secara individual, secara tim (Brunei Darussalam) ada di bawah kita (Indonesia). Jadi saya pikir tidak terlalu teruji di pertandingan itu,” ujar Beckham di Thailand, Senin (21/7/2025).

1. Timnas Indonesia U-23 Menang di 2 Laga Awal

Ya, pada laga tersebut, Timnas Indonesia U-23 berhasil mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor sangat telak 8-0. Jens Raven mencetak enam gol dan dua gol lainnya diciptakan Arkan Fikri serta Rayhan Hannan.

“Dan ketika menghadapi Filipina di pertandingan terakhir, saya lihat Kakang dan Robi bermain sangat bagus,” ucap Beckham Putra.

“Mungkin mereka sudah jadi pemain senior di Persib dan juga mereka bermain reguler, itu jadi nilai plus buat mereka bermain sangat baik di pertandingan lawan Filipina,” lanjutnya.