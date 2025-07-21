Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain yang Pindah Negara Sebelum Piala AFF U-23 2025, Nomor 1 Personel Timnas Indonesia U-23!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 21 Juli 2025 |14:25 WIB
3 Pemain yang Pindah Negara Sebelum Piala AFF U-23 2025, Nomor 1 Personel Timnas Indonesia U-23!
Jens Raven mendapatkan paspor Indonesia sebelum Piala AFF U-23 2025. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)
A
A
A

ADA 3 pemain yang memutuskan pindah negara sebelum Piala AFF U-23 2025 bergulir pada 15-29 Juli 2025. Pemain-pemain ini memilih berpindah kewarganegaraan sehingga dapat membela negara-negara Asia Tenggara di Piala AFF U-23 2025.

Bahkan aksi mereka sudah tersaji di Piala AFF U-23 2025, dan salah satunya duduk manis di puncak top skor Piala AFF U-23 2025. Lantas, siapa saja pemain yang memutuskan pindah negara?

Berikut 3 pemain yang pindah negara sebelum Piala AFF U-23 2025:

1. Jens Raven

Jens Raven bantu Timnas Indonesia U-23 menang 8-0 atas Brunei U-23. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)
Jens Raven bantu Timnas Indonesia U-23 menang 8-0 atas Brunei U-23. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)

Jens Raven resmi mendapatkan status Warga Negara Indonesia (WNI) pada 27 Juni 2024. Awalnya, eks penyerang FC Dordrecht U-21 ini diproyeksikan membela Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2024, serta Timnas Indonesia U-20 di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 dan Piala Asia U-20 2025.

Sekarang, pemain kelahiran Belanda pada 12 Oktober 2005 ini muncul sebagai bomber Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025. Hanya dari dua pertandingan, Jens Raven mengemas enam gol dan untuk sementara duduk sebagai top skor Piala AFF U-23 2025.

Nanti malam Jens Raven akan memimpin Timnas Indonesia U-23 kontra Malaysia U-23. Ketajaman Jens Raven dibutuhkan Timnas Indonesia U-23 untuk membungkam Malaysia U-23.

Sekadar diketahui, Timnas Indonesia U-23 membutuhkan hasil positif melawan Malaysia U-23. Timnas Indonesia U-23 membutuhkan satu angka tambahan untuk lolos semifinal Piala AFF U-23 2025 sebagai juara Grup A.

 

